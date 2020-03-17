В Алтайском крае увеличилось количество звонков на «горячую линию» по коронавирусу

17.03.2020 17:53 313

В Алтайском крае открыта «горячая линия» для тех, кто вернулся из зараженных коронавирусом стран. Организовал ее региональный Роспотребнадзор.

«В основном, все вопросы связаны с туристическими поездками. Люди спрашивают, как отказаться от туров, сдать билеты, как вернуть деньги за путевки. Паники нет, но количество звонков заметно увеличилось за последние два дня», - рассказывает главный специалист-эксперт отдела юробеспечения алтайского Роспотребнадзора Татьяна Платкова.

Также «горячая линия» помогает вести статистику заболевших и людей-контактеров с «подозреваемыми» больными. За последние дни записано несколько десятков людей, кто беспокоится о своем здоровье и готов пройти медобследование, сообщает КП-Барнаул.