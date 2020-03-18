В Алтайском крае коронавируса нет. А если найдут?

Новости 18.03.2020 8:30 29

По данным Роспотребнадзора на 17 марта в России зарегистрировано 93 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Пятеро заболевших уже выздоровели. В Алтайском крае ни одного подтвержденного случая (равно как и подозрения на заражение) не зафиксировано. Представители Роспотребнадзора, краевого правительства и главный эпидемиолог региона рассказали о том, как Алтай готовится отражать угрозу.

Осознанная самоизоляция

Как рассказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина, основным инструментом профилактики коронавируса признана самоизоляция граждан, прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

«Гражданин, прибывший из охваченной пандемией страны, получает на руки уведомление о том, что он должен находиться на самоизоляции (если позволяют условия) и памятку по соблюдению этого режима. Прибывая на территорию Алтайского края, гражданин отзванивается на горячую линию и оставляет о себе информацию – где он был, дата прибытия на территорию РФ и свои контактные данные», – пояснила Калинина.

На десятый день лицу, находящемуся в режиме самоизоляции, проводятся лабораторные обследования. Если факт инфицирования не подтверждается, то по истечении 14 дней гражданин выходит из самоизоляции.

Режим самоизоляции не предполагает тотального контроля. Данная мера опирается на сознательность граждан. По словам чиновников, самодисциплина поможет предотвратить распространение заболевания. Каждый гражданин должен понимать меру своей ответственности и организовывать свою жизнь так, чтобы не допустить распространения заражения.

Диагностика занимает 4-5 часов с момента доставки материала в лабораторию.

Как медики готовятся к борьбе с инфекцией

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В крае еженедельно проводятся обучающие вебинары для медицинских работников, поскольку инфекция новая и ранее с ней никто не сталкивался. Для пациентов с коронавирусом определено инфекционное отделение пятой горбольницы, рассчитанное на 120 мест. В случае необходимости, под прием таких пациентов будет перепрофилирована вся больница целиком (+540 коек). Если потребуется, будет задействована любая другая медицинская организация. Все алгоритмы работы прописаны и налажены. Лечебные учреждения обеспечены запасом препаратов, медицинской одежды, масок и.т.п.

Граждан призывают не ходить в поликлиники при возникновении симптомов ОРВИ или гриппа, а вызывать врача на дом. Если нагрузка на врачей будет продолжать расти, то к работе будут подключены студенты ординатуры.

В райцентрах алгоритм работы аналогичный. Пациент помещается в инфекционное отделение межрайонной больницы. В случае подтверждения диагноза его переведут в пятую горбольницу в Барнаул.

Лечение и профилактика коронавируса

Лекарственных препаратов, которые имеют доказанную эффективность и доступны в каждой аптеке, нет. Запасать какие-то противовирусные препараты смысла не имеет.

Для профилактики рекомендуется как можно чаще мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими средствами. То же самое касается клавиатур, компьютерных мышей и мобильных телефонов. Что касается масок, то эффективность такого средства защиты составляет не более двух часов.

Что насчет массовых мероприятий?

В Москве ограничены массовые мероприятия, собирающие свыше 50 человек. Но там уже зарегистрировано несколько случаев коронавируса. В Алтайском крае массовые мероприятия, на которых присутствует менее 200 человек, не отменяются. При этом, в случае появления заболевшего, эта норма будет пересмотрена.

Как отличить коронавирус от простого гриппа

Как пояснила главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова, самое главное – не надо самим себе ставить диагноз. Нужно вовремя обратиться за медицинской помощью и разрешить все вопросы. По ее словам, существует еще 42 инфекционных заболевания и поэтому наличие каких-то клинических проявлений – не повод решить, что у вас коронавирус.

«Мы не впервые работаем в условиях повышенной готовности. Медработники знают эту ситуацию и умеют работать в таком формате. Мы с вами пережили 2009-2010 год, это были два тяжелых года по заболеваемости пандемическим гриппом. Вы помните эту ситуацию – когда пандемия была объявлена с 29 апреля и мы все лето регистрировали эти случаи. Они были почти во всех территориях Алтайского края. К счастью, летальные исходы были единичными – когда люди слишком поздно обращались за медицинской помощью. Поэтому мы призываем жителей края своевременно обращаться к медикам», а – подытожила эпидемиолог.

Минимальный инкубационный период вируса составляет 2-4 дня, максимальный – 14 дней.