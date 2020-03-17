Недовольных работой краевого ГУ МВД барнаульцев будет ждать главный инспектор МВД России

17.03.2020 17:29 307

В Алтайский край приедет полковник полиции Игорь Золотов. Он проведет прием граждан в Барнауле по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел.

Пресс-служба краевого ГУ МВД предлагает барнаульцам обратиться к полковнику с жалобами, заявлениями и предложениями, касающимися работы Главного управления МВД России по Алтайскому краю и подчиненных территориальных органов.

Прием граждан пройдет в воскресенье, 29 марта 2020 года с 10.00 в здании ГУ МВД России по Алтайскому краю по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 74. Однако предварительно необходимо записаться на прием по телефону:8(3852) 39-39-81, либо при личном обращении в Управление делопроизводства и режима Главного управления, находящееся по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 74. Гражданину необходимо сообщить свои фамилию, имя, отчество, адрес проживания и содержание вопроса.