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Недовольных работой краевого ГУ МВД барнаульцев будет ждать главный инспектор МВД России

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В Алтайский край приедет полковник  полиции Игорь Золотов.  Он проведет прием граждан  в Барнауле по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел.

Пресс-служба краевого ГУ МВД предлагает барнаульцам обратиться  к полковнику с жалобами, заявлениями и предложениями, касающимися работы Главного управления МВД России по Алтайскому краю и подчиненных территориальных органов.

Прием граждан пройдет в воскресенье, 29 марта 2020 года с 10.00 в здании ГУ МВД России по Алтайскому краю по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 74. Однако предварительно необходимо записаться на прием по телефону:8(3852) 39-39-81, либо при личном обращении в Управление  делопроизводства и режима Главного управления, находящееся по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 74.  Гражданину необходимо сообщить свои фамилию, имя, отчество, адрес проживания и содержание вопроса.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

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