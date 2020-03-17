Змеиногорские педагоги ищут защиты у эсеров от возможного произвола районных чиновников

17.03.2020 16:02 36

В начале марта педагоги Саввушкинской средней школы Змеиногорского района получили неожиданный «подарок» к Международному женскому дню – приказ районных властей об отмене прибавки к зарплате, распоряжение о которой правительство края приняло в мае 2019 года. Насколько правомерны действия районных чиновников? С просьбой разобраться в данном вопросе саввушкинские учителя обратились в Общественную приемную депутата Государственной Думы, лидера алтайских справедливороссов Александра Терентьева.

Как известно, в соответствии с распоряжением правительства Алтайского края от 31 мая 2019 года, заработная плата работников краевых образовательных учреждений всех типов была увеличена на 4,3 процентов.

А 4 марта 2020 года педагогический коллектив Саввушкинской школы был ознакомлен с приказом комитета администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи №12 от 25 января 2020 года "Об отмене стимулирующих выплат" (копия приказа имеется в редакции) с 5 мая 2020 года в размере 4,3%, за подписью председателя комитета Марины Тугуновой. С формулировкой: "В связи с перерасходом фонда оплаты труда"(!). Причем, это распоряжение касается сразу шести школ Змеиногорского района, перечисленных в документе.

«В результате мы окажемся лишены с 5 мая гарантированного повышения заработной платы на 4,3%», – такими словам заканчивается коллективное обращение, под которым подписались 11 педагогов.

Справедливороссы для разрешения данного вопроса намерены обратиться к заместителю председателя правительства Алтайского края Ирине Долговой и не исключают депутатского запроса в краевую прокуратуру.