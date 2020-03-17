Рубцовские коммунисты провели массовый пикет против поправок в Конституцию

Новости 17.03.2020 15:30 25

Во вторник, 17 марта, в рамках общероссийской акции протеста коммунисты Рубцовска, Бийска, Ключевского района и Баево провели серию пикетов против изменения Конституции России. Об этом сообщила депутат краевого парламента от КПРФ Вероника Лапина на своей странице в Facebook.

В беседе с «Политсибру» Вероника Лапина дала понять, что пикеты по региону проходят в рамках общероссийской акции протеста в защиту социально-экономических прав.

«В этот день, 29 лет назад, состоялся референдум за сохранение Союза ССР. Итог единодушного волеизъявления граждан всем известен. Мнение народа не учли. Пикеты были заявлены небольшой численностью, так как мы предполагали, что при согласовании большей численности смогут отказать, ссылаясь на коронавирус. Что подтвердилось при подаче уведомления на митинг комсомольцами Барнаула. Организаторы пикетов получили поддержку местных жителей, которые подходили и выражали солидарность с требованиями протестующих», - рассказала депутат АКЗС.

Отметим, что митинг по аналогичной тематике собирались провести и коммунисты в Барнауле 20 марта, однако в местной администрации им отказали, сославшись на угрозу распространения коронавируса.

Напомним, что депутаты Госдумы России и Алтайского краевого Законодательного Собрания уже проголосовали за принятие поправок. Позднее их признали и в Совете Федерации. Вопрос «обнуления» президентских сроков президента России Владимира Путина Конституционный суд России также посчитал законным. Окончательное решение должно быть принято во время всенародного голосования, которое запланировано на 22 апреля.