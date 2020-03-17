Опрос: что известно барнаульцам о поправках в Конституцию?

Новости 17.03.2020 16:30 45

Согласно опубликованному ВЦИОМ исследованию, подавляющее большинство россиян осведомлено о грядущих поправках в Конституцию РФ. «Политсибру» опросил ряд случайно выбранных жителей Барнаула, поинтересовавшись, что им известно о нововведениях.

Административная политика

Согласно исследованию центра, 73% россиян осведомлены о предложении «обнулить» президентские сроки. Как показал мини-опрос «Политсибру», в Барнауле эта поправка также лидирует по узнаваемости.

Мебельщик Виталий, 34 года (с супругой)

«Самая популярная поправка – по обнулению президентских сроков. А больше и не помню других, если честно» (супруга также ничего не добавила к сказанному).

Медработник Елена, 41 год

«Сама ни разу не прочитала, но на слуху: неприкосновенность экс-президента, что меня очень удивило. Но, вообще, я так поняла, что все поправки направлены на сохранение «королевской» власти».

Сварщик Михаил, 39 лет

«Слышал я, что хотят срок президентства ограничить двумя сроками и вообще убрать слово «подряд». Слышал, что Госсовет введут – какие-то полномочия ему передают. Я как понял, тема президентских сроков – это, как раз, основная идея».

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Социальная политика

Из шести опрошенных про «обнуление» президентских сроков уверенно сказали все. Трое из них при этом не вспомнили никаких других поправок. Еще двое добавили, что слышали о поправках, касающихся социальной политики.

Пенсионер Александр Дмитриевич, 62 года

«Поправки знаю. Президентского срока обнуление там. Ещё – про материнство и детство. Конкретно? Ну, что поддерживать будут. И прочая и прочая и прочая».

Пенсионер Юрий Максимович, 68 лет

«Что пенсию там каждый год чтобы добавляли, что президент может избираться заново наш. Другие пока забыл поправки».

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Национальная политика

Самый молодой из респондентов (19 лет) добавил, что знает о предложении признать русский народ государствообразующим.

Студент Вадим, 19 лет

«Обнуление сроков президентских знаю. Потом – фиксирование роли русского народа, как государствообразующего. Сейчас прямо с ходу затрудняюсь вспомнить другие, хотя знаю их – просто сейчас в своих мыслях, на учебу бегу».

Закон о поправках к Конституции, подписанный президентом РФ Владимиром путиным 14 марта, насчитывает 68 страниц. Председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов ранее сообщал, что всего в рабочую группу поступило более 400 поправок.