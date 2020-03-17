Опрос: что известно барнаульцам о поправках в Конституцию?

Согласно опубликованному ВЦИОМ исследованию, подавляющее большинство россиян осведомлено о грядущих поправках в Конституцию РФ. «Политсибру» опросил ряд случайно выбранных жителей Барнаула, поинтересовавшись, что им известно о нововведениях.
Согласно исследованию центра, 73% россиян осведомлены о предложении «обнулить» президентские сроки. Как показал мини-опрос «Политсибру», в Барнауле эта поправка также лидирует по узнаваемости.
«Самая популярная поправка – по обнулению президентских сроков. А больше и не помню других, если честно» (супруга также ничего не добавила к сказанному).
«Сама ни разу не прочитала, но на слуху: неприкосновенность экс-президента, что меня очень удивило. Но, вообще, я так поняла, что все поправки направлены на сохранение «королевской» власти».
«Слышал я, что хотят срок президентства ограничить двумя сроками и вообще убрать слово «подряд». Слышал, что Госсовет введут – какие-то полномочия ему передают. Я как понял, тема президентских сроков – это, как раз, основная идея».
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Из шести опрошенных про «обнуление» президентских сроков уверенно сказали все. Трое из них при этом не вспомнили никаких других поправок. Еще двое добавили, что слышали о поправках, касающихся социальной политики.
«Поправки знаю. Президентского срока обнуление там. Ещё – про материнство и детство. Конкретно? Ну, что поддерживать будут. И прочая и прочая и прочая».
«Что пенсию там каждый год чтобы добавляли, что президент может избираться заново наш. Другие пока забыл поправки».
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Самый молодой из респондентов (19 лет) добавил, что знает о предложении признать русский народ государствообразующим.
«Обнуление сроков президентских знаю. Потом – фиксирование роли русского народа, как государствообразующего. Сейчас прямо с ходу затрудняюсь вспомнить другие, хотя знаю их – просто сейчас в своих мыслях, на учебу бегу».
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