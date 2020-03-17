Кризис: барнаульцы быстро и массово скупают квартиры

Новости 17.03.2020 14:32 163

По информации Алтайского портала недвижимости, причин такому явлению несколько: падение рубля, сезонное оживление, характерное именно для марта, а также наличие низких ставок по ипотеке в ряде банков.

«Приобретать недвижимость в настоящий момент (на фоне ослабевающего рубля) довольно выгодно, считает президент Союза риэлторов Барнаула Лариса Мельситова. «Наши клиенты сейчас принимают решение о покупке быстро, понимая, что недвижимость – это стабильный актив. Особенно заметно ускоряются сделки в сегменте эконом-класса, в то время, как владельцы дорогих объектов не торопятся их продавать и не пересчитывают стоимость в валюте».

Однако, по мнению экспертов, резкого повышения цен не ожидается, так как на рынке достаточно недвижимости, чтобы удовлетворить спрос.