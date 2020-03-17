Кризис: барнаульцы быстро и массово скупают квартиры

По информации Алтайского портала недвижимости, причин такому явлению несколько: падение рубля, сезонное оживление, характерное именно для марта, а также наличие низких ставок по ипотеке в ряде банков.
«Приобретать недвижимость в настоящий момент (на фоне ослабевающего рубля) довольно выгодно, считает президент Союза риэлторов Барнаула Лариса Мельситова. «Наши клиенты сейчас принимают решение о покупке быстро, понимая, что недвижимость – это стабильный актив. Особенно заметно ускоряются сделки в сегменте эконом-класса, в то время, как владельцы дорогих объектов не торопятся их продавать и не пересчитывают стоимость в валюте».
Однако, по мнению экспертов, резкого повышения цен не ожидается, так как на рынке достаточно недвижимости, чтобы удовлетворить спрос.
Как говорит председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин, резкий скачок цен возможен только при ажиотажном спросе, но такого на первичном рынке не наблюдается. Поэтому застройщики корректируют их плавно в зависимости от других факторов (степени готовности и удорожания себестоимости). Они понимают, что если искусственно не сдержать рост цен, и поднять их одномоментно, то новостройки никто не будет покупать, учитывая уровень доходов населения нашего региона.