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Хочешь везти – плати: кому на месяц запретят ездить по дорогам Алтайского края

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Минтранс Алтайского края опубликовал приказ, в соответствии с которым на дорогах регионального или межмуниципального значения региона  с первого по 30 апреля запрещено  передвигаться транспортным средствам с нагрузкой на ось более 6 тонн, не имеющих специального разрешения

«Весной трассы закрываются на «весеннюю просушку» для сохранности дорожного полотна: из-за таяния снега и разлива рек грунт переувлажняется и теряет несущую способность. В итоге дорожные конструкции ослабляются и не могут выдерживать прежнюю нагрузку. Для того, чтобы уменьшить вред, наносимый дорожному полотну, и не допустить его разрушения, на время паводков вводятся ограничения на движение большегрузов.Для информирования водителей на дорогах Алтайского края в течение суток до введения ограничения будут установлены соответствующие дорожные знаки и знаки дополнительной информации. После окончания срока действия ограничения знаки будут демонтированы», - поясняет Минтранс.

Запрет не коснется международных перевозок грузов, пассажирских перевозок автобусами, перевозки пищевых продуктов, топлива и ГСМ, семенного фонда, органических и минеральных удобрений, почты и почтовых грузов, твердых и жидких бытовых отходов, техники МЧС, дорожного хозяйства, военных машин. Специальное разрешение для передвижения большегрузов можно получить в Алтайавтодоре.

В перечень не вошли перевозки товаров народного потребления, сельхозтехники, автозапчастей и тд .

«При необходимости проезда большегрузов весом более 6 тонн, не вошедших в перечень, необходимо подать пакет документов. После всех необходимых согласований перевозчику будет выставлен счет, после оплаты которого будет выдано специальное разрешение», - рассказали Политсибру в Алтайавтодоре.  

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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