Хочешь везти – плати: кому на месяц запретят ездить по дорогам Алтайского края

17.03.2020 13:53 117

Минтранс Алтайского края опубликовал приказ, в соответствии с которым на дорогах регионального или межмуниципального значения региона с первого по 30 апреля запрещено передвигаться транспортным средствам с нагрузкой на ось более 6 тонн, не имеющих специального разрешения

«Весной трассы закрываются на «весеннюю просушку» для сохранности дорожного полотна: из-за таяния снега и разлива рек грунт переувлажняется и теряет несущую способность. В итоге дорожные конструкции ослабляются и не могут выдерживать прежнюю нагрузку. Для того, чтобы уменьшить вред, наносимый дорожному полотну, и не допустить его разрушения, на время паводков вводятся ограничения на движение большегрузов.Для информирования водителей на дорогах Алтайского края в течение суток до введения ограничения будут установлены соответствующие дорожные знаки и знаки дополнительной информации. После окончания срока действия ограничения знаки будут демонтированы», - поясняет Минтранс.

Запрет не коснется международных перевозок грузов, пассажирских перевозок автобусами, перевозки пищевых продуктов, топлива и ГСМ, семенного фонда, органических и минеральных удобрений, почты и почтовых грузов, твердых и жидких бытовых отходов, техники МЧС, дорожного хозяйства, военных машин. Специальное разрешение для передвижения большегрузов можно получить в Алтайавтодоре.

В перечень не вошли перевозки товаров народного потребления, сельхозтехники, автозапчастей и тд .