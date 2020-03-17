Эксперт: вирус «страха» не позволит туристам массово ехать на Алтай

Мнения 17.03.2020 13:02 144

На днях Ростуризм заявил, что на фоне падения выездного туризма на 60 процентов, существенного спада на спрос российских курортов не наблюдается. Эксперт в области туризма и гостеприимства Татьяна Сажаева считает, что алтайские туроператоры упустили шанс увеличить турприток в регион на фоне информации о коронавирусе.

«Пока туроператоры по выездному туризму пытаются получить от государства компенсации по случаю форс-мажора что делают туроператоры по внутреннему туризму, принимающие компании и отели в регионах? В закрытых чатах обсуждают, что сейчас все поедут на Кавказ, на Алтай, Камчатку и Байкал…Может, только я не вижу стартовавших успешных рекламных компаний, грамотно сгенерированных и запущенных кем-то коммуникационных стратегий по продвижению/замещению выездного туризма на внутренний?» - такое обращение в начале марта Сажаева опубликовала в социальных сетях.

По ее мнению за последние две недели ситуация только ухудшилась. «Вирус страха» не позволит многим просто выезжать куда-то, люди самоизолируются, - считает эксперт.

«Я говорила о необходимости консолидации усилий по оперативному созданию, генерации и запуску коммуникационных стратегий по замещению выездного туризма на внутренний. Но так и не увидела успешно стартовавших рекламных компаний. Я понимаю надежды санаториев и гостиниц на хороший сезон, но это по-прежнему «стратегия ожидания» - а важно действовать», - пояснила она Политсибру.

По мнению Сажаевой, объединить алтайских туроператоров, так же как и федеральных, не под силу даже коронавирусу.

«У туроператоров по выездному туризму каждую минуту меняется ситуация с закрытием границ. Такого аврала в современной истории туризма не было. У нас в регионе таких туроператоров нет, но отмен заявок среди турагентской сети не меньше - ведь они на «переднем крае» во взаимодействии с туристами. У туроператоров по внутреннему туризму задача иная - показать стабильность и готовность к приему», - рассказала она.

Пока по оценкам эксперта, основанных на данных из открытых источников, аврального спроса на алтайские санатории мягко говоря не наблюдается. Однако справедливости ради стоит отметить, что в нашем регионе никогда не было глубокого раннего бронирования, максимум за 14 дней до заезда.

«До старта продаж майских праздников еще есть время. Но «болей и страхов» у потенциальных туристов тоже с каждым днем становится все больше: пусть на Алтае как «за пазухой», но для жителей европейской части страны еще нужно преодолеть страхи «аэропорт», «самолет», «есть ли вообще за МКАД адекватная медицина» и прочее», - считает эксперт.

По словам Сажаевой, у Алтая как всегда надежда только на жителей сибирских мегаполисов, которые спонтанно садятся в машину и через несколько часов дышат свежим воздухом алтайских предгорий. Так было и после паводка 2014 года, и в прошлом году во время лесных пожаров.

Эксперт считает, что ситуацию не поздно исправить даже сейчас. Понятно, что в сезон у нас забиты все места в санаториях. Однако «сезон» - это шесть-восемь выходных летом.

«Сейчас это возможность и вариант привлечь на долгосрочную аренду тех, кто хочет «пересидеть» опасную ситуацию, организовать авторские туры в малодоступные места, где только «ты и природа». Но этим нужно заниматься - таргетировать информацию на нужные целевые аудитории привычными этой аудитории каналами», - заключила она.