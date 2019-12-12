О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Химикаты, рубки леса и сельхозпалы стали причинами исчезновения филинов на Алтае

Новости
164
0

Пресс-служба Тигирекского заповедника распространила пресс-релиз, в котором поясняет основные причины исчезновения филинов.  Сотрудники  особой охраняемой зоны  уточняют, что  массовое уничтожение этих птиц началось еще  несколько веков назад.

«Изначально этих птиц считали «нечистыми», пособниками бесов, дьявола, ведьм и чертей. Затем их относили, а некоторые охотники и до сих пор относят, к «вредным» животным, которые сокращают численность охотничьих ресурсов,»- говорится в пресс-релизе.  

Кроме того,  борьба с вредителями в СССР, проходившая в 190-1950 годы, по мнению  сотрудников заповедника нанесла не только огромный вред природе, «но и имела ярко выраженный аморальный, антигуманный аспект, так как воспитывала у молодого поколения презрение к чужой жизни, жестокость и биоксенофобию».

С тех пор филины были реабилитированы и занесены в Красную книгу. А информация об их возможном вредительстве усиленно опровергается орнитологами, так как эти пернатые вскармливают потомство преимущественно грызунами.    

При этом алтайские филины  в дикой природе сами становятся добычей крупных хищников и паразиты, которыми они могут заразится от собственной добычи.   

При этом люди по-прежнему являются причиной гибели  филинов.   В частности,  к этому приводит употребление ими в пищу мышей-полевок и других «вредных» животных,  отравленных химикатами.

«На сегодняшний день основными факторами, сокращающими численность филина в Алтайских борах, являются изменение мест обитания и беспокойство в ходе выборочных рубок леса. Дело в том, что в отличие от многих других пернатых хищников, филин особенно чувствителен к изменениям в гнездовых биотопах, т.к. особо важную роль для него играет сохранение структуры леса на всём гнездовом участке. Размер этого участка определяется птицами индивидуально в каждом конкретном случае по определённым маркерам, которыми являются лесные опушки и одиночные старые деревья. Для прекращения гнездования филина достаточно уничтожение присадных деревьев-маркеров гнездового участка. В результате из-за выборочных рубок леса большая часть филинов в борах не имеет возможности успешно выводить потомство. Низкий успех размножения ведёт к тому, что смертность начинает превалировать над рождаемостью, что и ведёт к сокращению популяции», -  поясняют экологи Тигирекского заповедника.

Алтайское Минприроды рассказало, сколько елей срубили незаконно в преддверии Нового года

Алтайское Минприроды рассказало, сколько елей срубили незаконно в преддверии Нового года

Новости

Леса Алтайского края патрулируют для защиты молодых деревьев от вырубки

917

В целом для территории Алтайского края факторы гибели птиц однотипны – это гибель на ЛЭП, браконьерский отстрел, уничтожение кладок и выводков, гибель на автотрассах, сельхозпалы и промышленная разработка рассыпного золота в долинах рек и ручьев.

Добычу золота запретили в алтайском нацпарке «Тогул»

Добычу золота запретили в алтайском нацпарке «Тогул»

Новости

Факт существования лицензии мешал создать охраняемую природную территорию

787

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Алексей Холин

Комментарии (0)

1000