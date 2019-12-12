Химикаты, рубки леса и сельхозпалы стали причинами исчезновения филинов на Алтае

Новости 17.03.2020 11:22 164

Пресс-служба Тигирекского заповедника распространила пресс-релиз, в котором поясняет основные причины исчезновения филинов. Сотрудники особой охраняемой зоны уточняют, что массовое уничтожение этих птиц началось еще несколько веков назад.

«Изначально этих птиц считали «нечистыми», пособниками бесов, дьявола, ведьм и чертей. Затем их относили, а некоторые охотники и до сих пор относят, к «вредным» животным, которые сокращают численность охотничьих ресурсов,»- говорится в пресс-релизе.

Кроме того, борьба с вредителями в СССР, проходившая в 190-1950 годы, по мнению сотрудников заповедника нанесла не только огромный вред природе, «но и имела ярко выраженный аморальный, антигуманный аспект, так как воспитывала у молодого поколения презрение к чужой жизни, жестокость и биоксенофобию».

С тех пор филины были реабилитированы и занесены в Красную книгу. А информация об их возможном вредительстве усиленно опровергается орнитологами, так как эти пернатые вскармливают потомство преимущественно грызунами.

При этом алтайские филины в дикой природе сами становятся добычей крупных хищников и паразиты, которыми они могут заразится от собственной добычи.

При этом люди по-прежнему являются причиной гибели филинов. В частности, к этому приводит употребление ими в пищу мышей-полевок и других «вредных» животных, отравленных химикатами.

«На сегодняшний день основными факторами, сокращающими численность филина в Алтайских борах, являются изменение мест обитания и беспокойство в ходе выборочных рубок леса. Дело в том, что в отличие от многих других пернатых хищников, филин особенно чувствителен к изменениям в гнездовых биотопах, т.к. особо важную роль для него играет сохранение структуры леса на всём гнездовом участке. Размер этого участка определяется птицами индивидуально в каждом конкретном случае по определённым маркерам, которыми являются лесные опушки и одиночные старые деревья. Для прекращения гнездования филина достаточно уничтожение присадных деревьев-маркеров гнездового участка. В результате из-за выборочных рубок леса большая часть филинов в борах не имеет возможности успешно выводить потомство. Низкий успех размножения ведёт к тому, что смертность начинает превалировать над рождаемостью, что и ведёт к сокращению популяции», - поясняют экологи Тигирекского заповедника.

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В целом для территории Алтайского края факторы гибели птиц однотипны – это гибель на ЛЭП, браконьерский отстрел, уничтожение кладок и выводков, гибель на автотрассах, сельхозпалы и промышленная разработка рассыпного золота в долинах рек и ручьев.