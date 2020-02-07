Операция «антикоррупционер»: кого из барнаульских начальников задержали за последние два года

Рейтинги 17.03.2020 12:30 496

В понедельник, 16 марта, состоялось громкое задержание экс-руководителя и вице-мэра Барнаула, курирующего строительную отрасль Сергея Демина.

Уголовные дела в течение последних несколько месяцев начали возбуждаться в отношении чиновников и директоров организаций, подконтрольных мэрии. Подробнее о каждом эпизоде читайте в материале «Политсибру».

Вице-мэр Александр Алексеенко

В начале июня 2019 года замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следователей, в течение 2017-2019 годов Алексеенко получил от представителя одной из компаний взятку на общую сумму более 1 млн рублей. Это связано с незаконными действиями в пользу юрлица, то есть за дачу указаний подчиненным о заключении муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов.

На сегодняшний день дело рассматривает суд Индустриального района Барнаула.

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Председатель комитета по физкультуре и спорту Барнаула Алексей Каретников

В конце мая 2019 года председатель комитета по физкультуре и спорту Барнаула Алексей Каретников был задержан. Следователи сообщили, что с января по май 2019 года, используя служебное положение, Каретников обеспечил изготовление и лично подписал фиктивные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость оказанных одним из ООО городскому спорткомитету услуг по проведению спортивно-массовых мероприятий и использованной для этого продукции.

За свои действия он получил вознаграждение в виде 216 тысяч рублей, однако сразу же после получения части суммы его задержали сотрудники ФСБ. Расследование продолжается.

Следком возбудил уголовное дело против экс-чиновника из мэрии Барнаула Новости 26.07.2019 17:15 Алексею Каретникову грозит лишение свободы до 6 лет 1960

Гендиректор «Барнаулкапстрой» Александр Канаков

В конце февраля текущего года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора компании «Барнаулкапстрой», которая на 100% принадлежит мэрии города. Он подозревается в получении взятки на сумму 3 млн рублей.

Как рассказали следователи, с июля по сентябрь 2019 года Канаков лично из рук директора одной из фирм получил деньги. За это он должен был дать указание подчиненным беспрепятственно и надлежащим образом произвести приемку выполненных работ этой фирмой по договору подряда и строительства.

Руководитель фирмы перечислил взятку на подконтрольный гендиректору «Барнаулкапстроя» банковский счет. Возбуждено уголовное дело. Александра Канакова заключили под стражу.

Кстати, на его место уже назначили бывшего кандидата в мэры Барнаула Сергея Шумова, который перед самим конкурсом свою кандидатуру снял.

Гендиректор «Барнаулкапстроя» обвиняется в получении взятки на 3 млн рублей Новости 25.02.2020 18:10 В настоящее время руководитель заключен под стражу 946

Руководитель МУП «Горзеленхоз» Сергей Гончаров

Руководитель МУП «Городское зеленое хозяйство» в Барнауле, которая также подконтрольна администрации города, был задержан в сентябре 2018 года после получения части взятки от индивидуального предпринимателя. По версии следователей, Гончаров вместе с главным инженером предприятия вымогали взятки от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Речь шла о сумме в 1,4 млн рублей. На суде они полностью признали свою вину.

Дело до сих пор рассматривает суд Центрального района Барнаула.

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Иконниковы - МУП «Специализированная похоронная служба» и ООО «Сибинтекс»

В начале марта текущего года сотрудники ФСБ России по Алтайскому краю задержали директора МУП «Специализированной похоронной службы Барнула» и его отца – директора ООО «Сибинтекс».

По данным следователей, речь идет о Виталии Иконникове и его отце Евгении Иконникове. Им вменяют доход свыше 2 млн рублей в период осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Отметим, что позже появилась информация о причастности к делу фирмы полицейских, медиков и судмедэкспертов.

На сегодняшний день известно, что задержанные активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Расследование продолжается.