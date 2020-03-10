«Иткульский спиртзавод» заключил мировое соглашение с кредиторами

Новости 17.03.2020 10:30 172

Арбитражный суд утвердил заключение мирового соглашения между «Иткульским спиртзаводом» и его кредиторами, крупнейшим из которых выступает Сбербанк.

Инициатором вывода предприятия из процедуры банкротства стал холдинг Marussia Beverages, для которого оно ранее производило водку премиум-класса. В конце 2019 года холдинг приобрел спиртзавод почти за 15 млн евро. ООО «Маруся Бевереджис Рус» предоставило спиртзаводу займ в размере 250 млн рублей на приобретение сырья, комплектующих, оплаты авансового платежа и прочих налогов.

Общая сумма задолженности спиртзавода составляет около 650 млн рублей. Из них 512 млн – это долг перед Сбербанком, 134 млн – перед «Промсвязьбанком» и 3 млн – перед ВТБ. Именно представители банков, чьи голоса составляют 79,16% от общего количества голосов кредиторов, выступили за заключение мирового соглашения. Ранее сообщалось, что предприятие намерено рассчитаться с кредитными организациями в течение четырех лет.

Причиной банкротства «Иткульского спиртзавода» весной 2019 года. Стал арест счетов предприятия по заявлению Промсвязьбанка к ГК «Кристалл Лефортово», по кредитам которой предприятие выступало поручителем.