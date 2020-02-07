Грядущие дожди могут ускорить приход паводка на Алтай

Новости 17.03.2020 9:30 254

С 14 по 17 марта ожидается начало периода серьезных продолжительных дождей и снегопадов, которые запустят процесс разрушения снежного покрова. Об этом сообщил сайт правительства Алтайского края со ссылкой на слова заявление руководителя краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера.

Он указал, что в бассейнах крупных рек региона в снежном покрове накоплено в 1,5-2 раза больше воды, чем обычно и запас продолжает пополняться.

«По предварительной оценке, переход через 0 градусов и начало интенсивного снеготаяния в предгорьях Алтая придётся на конец третьей декады марта - начало первой декады апреля. Вскрытие рек ожидается на 2 - 5 дней раньше среднемноголетних значений. По предварительной информации, в период первой волны прохождения весеннего половодья при таких снегозапасах уровень воды в реках может превысить среднемноголетние показатели до 1 метра», - сообщил Александр Люцигер.

Региональное ГУ МЧС сообщает, что в сложившейся ситуации основным мероприятием по подготовке к паводкоопасному периоду в муниципальных образованиях станут очистка и вывоз снега. Также будут выполнены работы по распиловке льда, взрывные работы на отдельных участках рек, отсыпка низменных участков местности, прокладка и очистка водоотводных каналов. В настоящее время проводится авиационная разведка с применением беспилотных аппаратов для детального изучения на местности складывающейся паводковой ситуации.

Посредством МЧС краевое правительство запросило из Росрезерва несколько водоналивных рукавных дамб. Их планируют применять на территории шести наиболее подверженных первой волне паводка населенных пунктов в Бийске, Солтонском, Шипуновском и Краснощековском районах.