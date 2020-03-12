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Какие поправки в Конституцию признал законными Конституционный суд России

Новости
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«Порядок вступления в силу статьи 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции Российской Федерации, - говорится в решении суда.

Также в документе отмечается, что не вступившие в силу положения Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации.

Заключение не подлежит обжалованию и вступает в силу сразу после его официального опубликования.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: flickr.com

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