Алтайские вузы не спешат закрываться из-за коронавируса

Новости 17.03.2020 8:05 441

По информации из источников «Политсибру», такое решение было принято ректорами вузов Алтайского края на совещании при Министре образования региона Максиме Костенко.

Обучение студентов будет проходить по-прежнему в очной форме. Однако будут введены ограничения на массовые мероприятия - как межвузовские, так и внутренние. Тем не менее, высшие учебные заведения начнут подготовку к возможному переходу на дистанционное обучение, хотя перейдут на него только в случае четкого распоряжения со стороны федерального Минобрнауки.

Как известно, в минувшие выходные Минобрнауки рекомендовал российским вузам перейти на дистанционное обучение студентов в связи с активным распространением коронавирусной инфекции. Эти рекомендации поспешил выполнить Алтайский государственный педагогический университет, преподаватели которого объявили о переходе на дистанционную форму до 30 апреля. Однако позднее на сайте вуза появилось объявление о переходе на «надомное» обучение до 28 марта – то есть на две недели.

«Обращаем внимание на то, что эта мера направлена на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Речь не идет о карантине – образовательный процесс переводится в другой формат, при этом образовательные программы будут реализованы в полном объеме», – приводятся слова ректора АлтГПУ Ирины Лазаренко.

Образовательный процесс будет организован в формате электронного обучения через систему Moodle, отмечает администрация университета.

Ранее студенты и преподаватели классического университета также сообщали о том, что с сегодняшнего числа также перейдут на дистанционную форму обучения. Однако эта информация не подтвердилась. Работа университета продолжена в соответствии утвержденным расписанием.

«В соответствии с приказом министра науки и высшего образования РФ №397 от 14.03.2020 в АлтГУ начата подготовка к возможному переходу обучения с помощью дистанционных образовательных технологий. Ограничены командировки НПР в зарубежные страны. Все ранее заявленные на текущую неделю мероприятия будут проводиться согласно графику, с учетом приказа министра о возможном ограничении публичных мероприятий», - сообщает сайт АлтГУ.