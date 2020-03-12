Почему Конституцию меняют не через референдум, и есть ли толк в петициях против поправок

Новости 17.03.2020 8:30 569

В сети появилась новая петиция от противников поправок в Конституцию. В виде письма документ был опубликован на сайте «Эха Москвы».

Обращение подписали 357 человек. Среди них телеведущие Татьяна Лазарева и Михаил Ширвиндт, журналист Леонид Парфенов, руководитель "Левада-центра" Лев Гудков и другие. В своем обращении, подписавшиеся поднимают угрозу конституционного кризиса. Они уверены в том, что поправки противоречат нормам права и первым двум главам Основного закона государства. Также по их словам изменения нарушают гарантию свобод и прав личности, принцип равенства перед законом и противоречат федерализму, считают подписавшиеся.

Как пояснил для «Политсибру» доцент кафедры политологии в АлтГУ Сергей Асеев, консолидация противников или носителей иных точек зрения, в плане внешнего выражения вряд ли к чему-то серьезному приведет. Большой поддержки у них нет.

«Точки зрения в обществе разные. Аргументация у всех относительно противоположная, поэтому Конституционные поправки это точка, на основе которой активизировалась ситуация общественного обсуждения относительно формализованных, но значимых положений. Де-факто сейчас это столкновение точек зрения по возможности трансформаций, их форм и содержания», - пояснил он.

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Что касается формата, по которому будет меняться Конституция, а именно через всенародное голосование, то по этому поводу уже высказался председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Он дал понять, что проведение референдума о внесении изменений в 3-8 главы Конституции по закону запрещено.

«Референдум по Конституции возможен, если мы принимаем новую Конституцию. Нам Основной закон запрещает проводить референдум по поправкам в 3-8 главы. Именно по этой причине предлагается способ общероссийского голосования», - заявил Клишас.

Напомним, что голосование по поправкам состоится 22 апреля.