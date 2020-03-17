Почему Конституцию меняют не через референдум, и есть ли толк в петициях против поправок

В сети появилась новая петиция от противников поправок в Конституцию. В виде письма документ был опубликован на сайте «Эха Москвы».
Обращение подписали 357 человек. Среди них телеведущие Татьяна Лазарева и Михаил Ширвиндт, журналист Леонид Парфенов, руководитель "Левада-центра" Лев Гудков и другие. В своем обращении, подписавшиеся поднимают угрозу конституционного кризиса. Они уверены в том, что поправки противоречат нормам права и первым двум главам Основного закона государства. Также по их словам изменения нарушают гарантию свобод и прав личности, принцип равенства перед законом и противоречат федерализму, считают подписавшиеся.
Как пояснил для «Политсибру» доцент кафедры политологии в АлтГУ Сергей Асеев, консолидация противников или носителей иных точек зрения, в плане внешнего выражения вряд ли к чему-то серьезному приведет. Большой поддержки у них нет.
«Точки зрения в обществе разные. Аргументация у всех относительно противоположная, поэтому Конституционные поправки это точка, на основе которой активизировалась ситуация общественного обсуждения относительно формализованных, но значимых положений. Де-факто сейчас это столкновение точек зрения по возможности трансформаций, их форм и содержания», - пояснил он.
Особенно огненную речь выдала лидер коммунистов Мария Прусакова
Что касается формата, по которому будет меняться Конституция, а именно через всенародное голосование, то по этому поводу уже высказался председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Он дал понять, что проведение референдума о внесении изменений в 3-8 главы Конституции по закону запрещено.
«Референдум по Конституции возможен, если мы принимаем новую Конституцию. Нам Основной закон запрещает проводить референдум по поправкам в 3-8 главы. Именно по этой причине предлагается способ общероссийского голосования», - заявил Клишас.
Напомним, что голосование по поправкам состоится 22 апреля.
Вместо референдума по поправкам в Конституцию предлагается общероссийское голосование
Друзья! Валентина Терешкова родилась в деревне Большое Масленниково недалеко от Тутаева. Теперь земляки требуют лишить её звания почётного гражданина города. Петицию созданную 12.03 подписывают люди со всех концов России. На данный момент собрано более 23400 подписей. А надо 100000. Подпишите и помогите в её продвижении https://www.change.org/p/лишите-терешкову-в-в-звания-почетного-гражданина-тутаев
какие петиции у стада?