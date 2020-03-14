Госуниверситет в Горно-Алтайске перешел на дистанционное обучение

Новости 16.03.2020 18:10 360

Горно-Алтайский государственный университет переходит на дистанционное обучение из-за распространения коронавирусной инфекции. Такой приказ, 16 марта, подписал ректор Валерий Бабин.

«Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся, - сказано в приказе. - Учебно-методическому управлению организовать контактную работу обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде. Профессорско-преподавательскому составу университета: при осуществлении образовательного процесса использовать электронную информационно-образовательную среду; при определении форм и методов освоения дисциплины в период действия настоящего приказа отдать приоритет теоретическим блокам в форме лекций, самостоятельной работы, контрольных работ».

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Далее в документе говорится, что студенты должны добросовестно осваивать образовательную программу. Корпуса и общежития вуза подлежат регулярной санитарной обработке и дезинфекции. Сотрудникам ограничили командировки, а студентам — выездные мероприятия от вуза. Преподаватели и обучающиеся, которые посетили Китай, Иран, Южную Корею, страны Евросоюза и другие неблагополучные, с точки зрения коронавируса, места должны самоизолироваться на 14 дней.

Работникам будут регулярно мерить температуру. Тех, у кого наблюдается ее повышение, — отстранят от работы. Проживающим в общежитии порекомендовали разъехаться по домам, кроме иностранце и сирот. Оставшимся необходимо ограничить посещение общественных мест. Коменданты будут проверять температуру студентов, живущих в общежитии. Гостям временно запретили вход.