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Алтайского чиновника подозревают в получении особо крупной взятки

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По информации Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, уголовное дело было заведено в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, подозреваемого в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.

Следственный комитет указывает, что в должностные обязанности чиновника входят вопросы градостроительства и земельных отношений.  Речь идет о заместителе главы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергее Демине.  

По предварительным данным следствия, подозреваемый получил взятку 2, 6 млн рублей от генерального директора АО СЗ «Барнаулкапстрой». «Премия» полагалась за общее покровительство и лояльное отношение к компании со стороны городских властей.   

Уже прошли обыски на рабочем месте чиновника,  в ближайшее время  будет решаться вопрос о заключении его под стражу.

Напомним, в феврале гендиректор «Барнаулкапстроя» Александре Канаков был обвинен в получении взятки на 3 млн рублей

Гендиректор «Барнаулкапстроя» обвиняется в получении взятки на 3 млн рублей

Гендиректор «Барнаулкапстроя» обвиняется в получении взятки на 3 млн рублей

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В настоящее время руководитель заключен под стражу

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Автор: Политсиб.ру

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