Алтайского чиновника подозревают в получении особо крупной взятки

16.03.2020 17:40 185

По информации Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, уголовное дело было заведено в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, подозреваемого в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.

Следственный комитет указывает, что в должностные обязанности чиновника входят вопросы градостроительства и земельных отношений. Речь идет о заместителе главы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергее Демине.

По предварительным данным следствия, подозреваемый получил взятку 2, 6 млн рублей от генерального директора АО СЗ «Барнаулкапстрой». «Премия» полагалась за общее покровительство и лояльное отношение к компании со стороны городских властей.

Уже прошли обыски на рабочем месте чиновника, в ближайшее время будет решаться вопрос о заключении его под стражу.

Напомним, в феврале гендиректор «Барнаулкапстроя» Александре Канаков был обвинен в получении взятки на 3 млн рублей