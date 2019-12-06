Виталий Снесарь сообщил, что скоро может быть назначен экономический зам главы Алтайского края

Новости 16.03.2020 17:10 544

Глава Алтайского края Виктор Томенко в ближайшее время может назначить нового министра экономического развития региона. Об этом сообщает информационный портал «ТОЛК» со ссылкой на зампредседателя правительства Алтайского края Виталия Снесаря.

По словам чиновника, в течение короткого времени Томенко может решить вопрос с вакантным местом экономического заместителя и главы местного Минэкономразвития. Отметим, что ранее эту должность занимал Павел Дитятев, который покинул должность по собственному желанию и отправился работать в Москву. Там он стал замминистра финансов в мэрии столицы.

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«Уверен, что Виктор Петрович имеет определенный шорт-лист и лонг-лист. Есть понимание, что эта должность одна из ключевых», – подчеркнул Снесарь.

На сегодняшний день, обязанности министра экономического развития в крае исполняет Анатолий Нагорнов. Ранее «Политсибру» составил список вероятных кандидатов на место Павла Дитятева.