Депутат АКЗС и молодежный парламент Барнаула вступились за Терешкову

Новости 16.03.2020 16:45 149

Депутат АКЗС и бывшая спортсменка Татьяна Ильюченко высказалась в поддержку женщины-космонавта, а ныне государственного деятеля, Валентины Терешковой. Ранее депутат Госдумы предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина, чтобы позволить ему участвовать в выборах на пост главы государства 2024 года.

«В отношении Валентины Терешковой, нашей отважной «чайки», в соцсетях началась настоящая травля. Всем злопыхателям с короткой памятью стоило бы переосмыслить свою позицию. Вспомнить великую историю Родины, яркую страницу в которую вписала Герой Советского Союза Валентина Терешкова. И до сих пор эта легендарная женщина, несмотря на преклонный возраст, занимается общественной деятельностью, принимает активное участие в жизни страны. Предложив поправку в Конституцию РФ о президентских сроках, она высказала мнение своих избирателей», - цитирует Татьяну Ильюченко региональный штаб ОНФ.

«В стиле Путина»: алтайские политики и политологи об «обнулении» сроков президента Новости 11.03.2020 15:20 Алтайские политики и политологи высказались об «обнулении» сроков президента 590

В защиту Терешковый высказались и более молодые «коллеги» Ильюченко в сфере региональной политики. Молодежный парламент Барнаула обнародовал соответствующее заявление:

«В последние дни в соцсетях ведется настоящая травля Валентины Терешковой. Люди в одночасье забыли о том, что она — человек-легенда. Мы можем разделять ее позицию, можем не соглашаться с ней, но в любом случае каждый имеет право на выражение своего мнения. А права она или нет — решит народ. Самостоятельно в рамках голосования. Валентина Терешкова не только первая женщина-космонавт в мировой истории, но и человек, который всю жизнь посвятил на благо государства. Валентина Владимировна — ярчайший символ великой эпохи, не уважать и приуменьшать заслуги которого, как минимум, не патриотично».

Напомним, Валентина Терешкова связана с Алтайским краем историей своего знаменитого полета. Она приземлилась 19 июня 1963 года в Баевском районе Алтайского края, став первой женщиной, побывавшей в космосе. Недалеко от места приземления установлен памятник.