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Алтайские вузы начали закрываться из-за коронавируса

Новости
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Алтайские университеты начинают переходить на дистанционное обучение. Алтайский государственный педагогический университет отправляет студентов по домам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил доцент кафедры философии и культурологии АлтГПУ Владислав Вакаев.

«С завтрашнего дня в связи с карантином по коронавирусу Алтайский государственный педагогический университет переходит на дистанционное обучение. Пока до 30-го апреля».

По информации из источников «Политсиб.ру», сегодня Министр образования Алтайского края Максим Костенко проведет совещание с ректорами алтайских вузов, на котором будет определена тактика дальнейшего поведения. Как известно, на выходных Минобрнауки рекомендовал российским вузам перейти на дистанционное обучение студентов в связи с активным распространением коронавирусной инфекции. Предполагается, что алтайские вузы примут единое решение. Однако, учитывая, что они не подчиняются алтайскому Минобру, возможны и другие варианты. В частности известно, что Алтайский государственный медицинский университет, который находится под патронажем не только Минобрнауки, но и Минздрава РФ, будет выполнять рекомендации именно последнего министерства.

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Автор: Политсиб.ру

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