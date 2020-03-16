Алтайские вузы начали закрываться из-за коронавируса

Новости 16.03.2020 15:10 1200

Алтайские университеты начинают переходить на дистанционное обучение. Алтайский государственный педагогический университет отправляет студентов по домам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил доцент кафедры философии и культурологии АлтГПУ Владислав Вакаев.

«С завтрашнего дня в связи с карантином по коронавирусу Алтайский государственный педагогический университет переходит на дистанционное обучение. Пока до 30-го апреля».

По информации из источников «Политсиб.ру», сегодня Министр образования Алтайского края Максим Костенко проведет совещание с ректорами алтайских вузов, на котором будет определена тактика дальнейшего поведения. Как известно, на выходных Минобрнауки рекомендовал российским вузам перейти на дистанционное обучение студентов в связи с активным распространением коронавирусной инфекции. Предполагается, что алтайские вузы примут единое решение. Однако, учитывая, что они не подчиняются алтайскому Минобру, возможны и другие варианты. В частности известно, что Алтайский государственный медицинский университет, который находится под патронажем не только Минобрнауки, но и Минздрава РФ, будет выполнять рекомендации именно последнего министерства.