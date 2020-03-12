КПРФ в Барнауле запретили митинговать против поправок в Конституцию из-за коронавируса

Новости 16.03.2020 15:40 697

Региональное отделение КПРФ получило отказ администрации Барнаула в проведении митинга против принятия закона об изменениях в Конституцию России. Об этом «Политсибру» сообщил первый секретарь Алтайского ЛКСМ Антон Арцибашев.

«Планировали провести акцию 26 марта, в 20-летнюю годовщину правления Путина, но не вышло. Получили отказ. Как, собственно, я и предполагал», - сказал коммунист.

В ответе администрации сказано, что отказ в проведении мероприятия связан с «отсутствием реальной возможности обеспечить безопасность граждан от заражения коронавирусом».

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С позицией органа местного самоуправления Арцибашев не согласен.

«Вируса в крае сейчас якобы нет. Маршруты общественного транспорта не закрыты. Кинотеатры, парки, ТРЦ и прочие общественные места свободны для посещения. Однако, мероприятие на открытом воздухе в администрации посчитали опасным. Напишем им ответ, что обеспечим раздачу средств индивидуальной защиты в виде одноразовых бумажных платочков. И что лучше провести сейчас, пока официально в Алтайском крае коронавируса нет. Конечно, если мы почувствуем реальную угрозу в связи с вирусом, то от проведения откажемся», - заявил персек Ленинского комсомола на Алтае.

Напомним, что 15 марта в Барнауле планировалось проведение большого праздника, посвященного шестилетию присоединения Крыма к России. Однако из-за угрозы распространения и ОРВИ, гриппа и короновируса, мэрия предпочла не рисковать здоровьем граждан.