Коронавирус стал причиной закрытия границы между Россией и Белоруссией

Новости 16.03.2020 16:15 328

Глава Правительства России Михаил Мишустин заявил о решении закрыть границу с Белоруссией из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов, - сказал он. - Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса".

Подробная информация на данный момент отсутствует. Отметим, что с 15 марта Россия также временно приостановила пропуск иностранцев через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки границы.

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Кроме того, Мишустин дал поручение органам исполнительной власти Калининградской и Мурманской областей оказывать федеральным ведомствам содействие в организации и проведении работы, связанной с выполнением распоряжения.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом в мире составляет более 168,7 тысяч человек (данные SCMP – прим.). Что касается России, то по данным Яндекс.карты распространения болезни, в стране 63 человека заражены, троим удалось выздороветь. Смертельных случаев не выявлено. Большинство заболевших из Москвы (25 человек), на втором месте Московская область, где 7 зараженных, в Санкт-Петербурге больных насчитывается 7 человек.

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Из регионов Сибирского федерального округа случаи заболеваний зафиксированы в Тюменской и Кемеровской областях. По два заболевших в каждом регионе. В Алтайском крае случаев заражения не выявлено, однако вместо вируса идет распространение фейковой информации о вирусе. Известно о планах закрыть границу Алтайского края с Казахстаном. Кроме того, с 16 марта частично будет закрыта граница между Россией и Грузией.

Так, например, в Залесовском районе информация о распространении заболевания, о котором умалчивают власти, злоумышленники рассылают через WhatsApp. Глава района Александр Пластеев уже поспешил опровергнуть эти слухи, призвав людей не верить фейкам.