Глава алтайского муниципалитета не дал закрыть школы и детсады из-за коронавируса

Новости 16.03.2020 14:16 449

Жители Залесовского района Алтайского края обеспокоены ситуацией, возникшей в соседней Кемеровской области, где у двух человек подтверждена коронавирусная инфекция. Как рассказал «Полисибру» глава района Александр Пластеев, после информации о кемеровских заболевших, во всех чатах учебных заведений начали появляться призывы к закрытию всех детских садов и школ муниципалитета.

Я мониторю ситуацию. Встретился с людьми, которые призывают закрывать школы, но адекватной реакции на разъяснения так и не увидел. Мы подготовили информацию-разъяснение по поводу коронавирусной инфекции, выложили ее. Я сделал обращение, в котором призвал людей не паниковать и мыть руки.

«В Залесово ситуация стабильная. Этот вирус, возможно, еще лет пять «гулять» будет, что теперь, не учиться? В нашем районе нет необходимости закрывать учебные учреждения. Если ситуация изменится, мы обязательно сообщим. А пока воздержитесь от поездок в другие страны, соблюдайте правила гигиены, правильно питайтесь и находитесь на свежем воздухе, - приводит глава района слова главврача Залесовской ЦРБ Елены Подкорытовой.

Как признается сам глава, всеобщая истерия по коронавирусу сказывается на настроениях людей:

«Мы забыли, что бывает ангина, грипп и другие сезонные заболевания. Я недавно кашлянул, и закралась мысль: а вдруг?! Потом подумал и решил, что причин для паники и таких заключений нет. Кстати, после опубликования информации и моего обращения призывы к закрытию школ в Залесовском районе утихли».