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Глава алтайского муниципалитета не дал закрыть школы и детсады из-за коронавируса

Новости
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Жители Залесовского района Алтайского края обеспокоены ситуацией, возникшей в соседней Кемеровской области, где у двух человек подтверждена коронавирусная инфекция. Как рассказал «Полисибру» глава района Александр Пластеев, после информации о кемеровских заболевших, во всех чатах учебных заведений  начали появляться призывы к закрытию всех детских садов и школ муниципалитета.

Я мониторю ситуацию. Встретился с людьми, которые призывают закрывать школы, но адекватной реакции на разъяснения так и не увидел.  Мы подготовили информацию-разъяснение по поводу коронавирусной инфекции, выложили ее. Я сделал обращение, в котором призвал людей не паниковать и мыть руки.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Александр Пластеев (@aleksandrplasteev)

 

«В Залесово ситуация стабильная. Этот вирус, возможно, еще лет пять «гулять» будет, что теперь, не учиться? В нашем районе нет необходимости закрывать учебные учреждения. Если ситуация изменится, мы обязательно сообщим. А пока  воздержитесь от поездок в другие страны, соблюдайте правила гигиены, правильно питайтесь и находитесь на свежем воздухе, - приводит глава района слова главврача Залесовской ЦРБ Елены Подкорытовой.    

Как признается сам глава, всеобщая истерия по коронавирусу сказывается на  настроениях людей:  

«Мы забыли, что бывает ангина, грипп и другие  сезонные заболевания.  Я недавно кашлянул, и закралась мысль: а вдруг?!  Потом подумал и решил, что причин для паники и таких заключений нет. Кстати, после опубликования информации и моего обращения  призывы к закрытию школ в Залесовском районе утихли».

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Автор: Политсиб.ру

Фото: фото с личной страницы в «Одноклассниках»

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