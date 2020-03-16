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В Алтайском крае упал уровень безработицы

Новости
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РИА «Новости» провело собственное исследование,  в соответствии с которым число безработных по итогам ноября 2019 – января 2020 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее снизилось на  200 тысяч человек.  Как и ожидалось, наиболее благоприятная ситуация  на рынке труда сложилась в  Москве и Санкт-Петербурге. Сложнее всего найти работу жителям Северного Кавказа.  В регионах с работой сложнее.  Средний показатель безработицы  по стране составляет 4,6%. 

В соответствии с исследованием Алтайский край находится на 58 месте. Уровень безработицы в исследуемый период составил 5,5% , что ниже на 1,6%   чем в аналогичный период годом ранее.  На сто открытых вакансий сегодня претендует 371 человек.  Примерно полгода требуется соискателю для того чтобы найти работу в регионе.  

Среди сибирских городов проблем с работой нет в Тюменской области, которая расположена  на 20 месте среди российских регионов, Томская и Кемеровская области занимают 47 и 51 место соответственно. Новосибирск находится впереди нашего региона  только на один пункт. Омская область, республики Тыва, Хакассия, Алтай находятся ниже шестого десятка.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

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