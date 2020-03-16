В Алтайском крае упал уровень безработицы

Новости 16.03.2020 13:30 21

РИА «Новости» провело собственное исследование, в соответствии с которым число безработных по итогам ноября 2019 – января 2020 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее снизилось на 200 тысяч человек. Как и ожидалось, наиболее благоприятная ситуация на рынке труда сложилась в Москве и Санкт-Петербурге. Сложнее всего найти работу жителям Северного Кавказа. В регионах с работой сложнее. Средний показатель безработицы по стране составляет 4,6%.

В соответствии с исследованием Алтайский край находится на 58 месте. Уровень безработицы в исследуемый период составил 5,5% , что ниже на 1,6% чем в аналогичный период годом ранее. На сто открытых вакансий сегодня претендует 371 человек. Примерно полгода требуется соискателю для того чтобы найти работу в регионе.

Среди сибирских городов проблем с работой нет в Тюменской области, которая расположена на 20 месте среди российских регионов, Томская и Кемеровская области занимают 47 и 51 место соответственно. Новосибирск находится впереди нашего региона только на один пункт. Омская область, республики Тыва, Хакассия, Алтай находятся ниже шестого десятка.