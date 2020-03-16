Ремонты и температура в квартирах: энергетики ответили на вопросы барнаульцев

Новости 16.03.2020 14:30 154

12 марта Сибирская генерирующая компания провела Единый день контроля качества теплоснабжения для жителей городов присутствия. В Барнауле в прямом эфире представители компании ответили на вопросы, связанные с отоплением, ремонтами и суммами в платежках. В диалог с жителями города вступил директор теплосетевого подразделения СГК Александр Гросс и директор теплосбытового подразделения в Барнауле Игорь Холодков.

Прямой эфир прошел на площадке крупнейшего барнаульского интернет-сообщества Barnaul22 «ВКонтакте».

«Зачем так сильно топить, когда за окном нет сильных морозов?» и «Где будут копать этим летом?» — эти вопросы попали в список часто задаваемых. Отвечая на них, Александр Гросс пояснил, что температуру теплоносителя определяют в соответствии с утвержденным графиком. Также представители компании напомнили, что скорректировать температуру в доме можно обратившись в свою управляющую организацию. Ведь именно ее сотрудники обслуживают внутридомовое оборудование. Это же касается даты завершения отопительного сезона: чтобы отключить отопление в мае до официальной даты завершения отопительного сезона, жители должны обратится в УК, а та, в свою очередь, в теплосетевое подразделение СГК с просьбой отключить подачу ресурса.

Что касается планов летних ремонтных работ на тепловых сетях, Александр Гросс отметил, что в этом году компания продолжит реализацию масштабного проекта по модернизации системы теплоснабжения Барнаула. В городе заменят 32 километра трубопроводов. Большая часть из них — квартальные теплосети.

Единый день контроля показал, что барнаульцы стали чаще интересоваться установкой индивидуальных приборов учета тепловой энергии. Игорь Холодков, директор Барнаульского филиала СТК (входит в структуру СГК), рассказал, в каких домах счетчик возможно установить и как его правильно эксплуатировать.

За 30 минут эфира представители компании успели дать ответы и на адресные вопросы. Например, помогли жителю Железнодорожного района города разобраться с суммами в квитанции, рассказали о порядке начислений и повреждениях вблизи ремонтов прошлого года. Остальные адресные вопросы, которые требовали дополнительной проверки, представители СГК взяли в работу и вышли с жителями на связь после прямого эфира. Так, по просьбе барнаульцев, была проведена проверка надземной тепловой сети на ул. Веры Кащеевой и проведен рейд по участкам, где после ремонтов проводилась укладка асфальта. По итогам проверок, представители всё найденные недочеты будут устранены.

Следующую прямую линию с жителями города СГК планирует провести по окончании отопительного сезона, ближе к началу ремонтной кампании. Запись прямого эфира от 12 марта доступна по ссылке.