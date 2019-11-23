Добычу золота запретили в алтайском нацпарке «Тогул»

Новости 16.03.2020 12:30 418

В Алтайском крае по нацпроекту «Экология» создан национальный парк «Тогул». На его территории есть участок, где в 2012 году разрешили добычу полезных ископаемых. Однако, здесь их никогда не добывали, поскольку предусмотренная лицензией деятельность противоречила действующему законодательству. Факт существования лицензии мешал создать охраняемую природную территорию.

Зная об этом, Роснедра и Минприроды России долго не могли добиться прекращения действия лицензии. Хотя по закону «О недрах» право пользования ими «может быть досрочно прекращено органами, предоставившими лицензию, в случае, если пользователь недр в течение установленного в лицензии срока не приступил к пользованию недрами в предусмотренных объемах».

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Теперь добычу золота в нацпарке официально отменили. К такому решению пришли в Федеральном агентстве по недропользованию.

«Приказом № 61 от 17 февраля текущего года 2020 досрочно прекращено право пользования недрами в Алтайском крае по лицензии БАР 02228 БР, принадлежавшее ООО «Корсан Групп», - сообщает минприроды региона.

Вопрос наличия лицензии на добычу золота в планируемых границах нацпарка «Тогул» неоднократно поднимался на рабочей группе по созданию в регионе особо охраняемых природных территорий федерального значения. Минприроды края совместно с экспертами рабочей группы инициировали внеплановую проверку деятельности организации. Как оказалось данный лицензионный участок не разрабатывали. Это и стало поводом для снятия государственной лицензии с учета.

Теперь недропользователь обязан в соответствии со статьей 26 ФЗ «О недрах» ликвидировать и законсервировать предприятия по добыче полезных ископаемых и подземные сооружения (в случае наличия).