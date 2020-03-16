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Два кандидата от «Единой России» разгромно победили на выборах глав сельсоветов на Алтае

Новости
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В воскресенье, 15 марта, в Немецком национальном районе сразу в двух сельсоветах состоялись досрочные выборы глав. В обоих случаях победу одержали кандидаты от «Единой России».

Орловский сельсовет

Как сообщили «Политсибру» в Краевой Избирательной комиссии Алтайского края, на досрочных выборах в Орловском сельсовете победу одержал единоросс Александр Даниленко. Он получил подавляющее большинство голосов – 95,69%. С ним соперничали кандидат от ЛДПР Татьяна Петрова, Сергей Крупенько от партии «РОТ Фронт». Еще один кандидат-самовыдвиженец Ксения Кондратьева после регистрации выбыла по неизвестным причинам.

Полевской сельсовет 

Что касается Полевского сельсовета Немецкого национального района Алтайского края, то там с результатом 63,06%  победу одержала Оксана Вохминцева. Также от «Единой России». В борьбе за пост главы сельсовета ее соперниками были справоросс Владимир Каминкин, либерал-демократ Елена Соснитская и самовыдвиженец Людмила Куницына.

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А где коммунисты?

Ранее «Политсибру» интересовался у регионального отделения КПРФ в Алтайском крае о причинах отсутствия кандидатов на многих выборах в муниципалитетах. Тогда в крайкоме КПРФ дали понять, что в ряде мест кандидаты не выдвигаются по причине их отсутствия.

Отметим, что кандидаты от ЛДПР участвуют практически на всех выборах в районах края, а вот «Справедливая Россия» в этом вопросе не так стабильна. В реготделении партии объяснили «Политсибру», что это связано с ответственным отношением к выборам.

«Мы стараемся ответственно и тщательно осуществлять подбор кандидатов, а не участвовать в выборах ради выборов».

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Опыт самовыдвижения

Стоит сказать, что в ряде случаев были прецеденты провала кандидатов-единороссов на выборах в муниципалитетах. Например, дополнительные выборы депутатов Шелаболихинского сельсовета, которые проходили в апреле прошлого года. Там все четыре мандата достались беспартийным кандидатам. Позднее, в сентябре 2019 года, состоялись выборы главы Шелаболихинского района, в которых также победил самовыдвиженец Александр Шушунов. Это стало сенсацией, так как фаворитом гонки был замглавы Алейска Андрей Каратаев, которого выдвинула «Единая Россия».

Читайте также: Единоросс проиграл самовыдвиженцу на выборах главы Шелаболихинского района

Ближайшие выборы

Следующие выборы в Алтайском крае пройдут 22 марта в Локтевском районе. Местные жители будут выбирать главу Покровского сельсовета. За пост будут бороться Татьяна Найденко («Единая Россия»), Тамара Винокурова (ЛДПР) и Валентина Чикалова («Справедливая Россия»).

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Все мандаты отошли самовыдвиженцам

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ksonline.ru

Комментарии (6)

1000

Александр

Где честный подсчет голосов, там и результат "на лицо".

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Сергей

Так им и надо...

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Гость

Ох они и богата там живут, МОЛОДЦЫ еще богаче будите.

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Петр

Выборы, говорите?! В деревне?! Не смешите мои тапочки! Надо понимать,как выживают люди сегодня в деревнях и почему готовы за стакан муки молиться и сатане, выбирая его себе в господа. *Нищий материально превращается в нищего духовно. Нищий не способен к сопротивлению и к созиданию. У него другая задача - не подохнуть с голода!*

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Василий Кроликоу

Любят наши поселяне садо-мазо. Имела их Единая Россия 20 лет. Теперь будут иметь еще столько же.

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Сергей

Ссы в глаза-божья роса

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