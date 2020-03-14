Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Новости 16.03.2020 9:30 267

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета по противодействию распространения коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По данным распоряжения, возглавит рабочую группу мэр Москвы Сергей Собянин. Помимо него в состав группы вошли вице-премьеры, министры и представители различных министерств и ведомств.

В документе рекомендовано «высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), на территории которых выявлены угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2Q19-NCOV, принять участие в деятельности рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV».

Распоряжение вступило в силу со дня его подписания.

Напомним, что в субботу, 14 марта, два случая вирусной инфекции были диагностированы двум жителям Кемеровской области.