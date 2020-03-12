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Первые случаи коронавируса в Сибири зафиксировали в Кемерове

Новости
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У двоих жителей Кемеровской области обнаружен коронавирус. Оба из Кемерова. Еще один человек из Новокузнецка госпитализирован с подозрением. Его диагноз уточняют. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Они находятся под наблюдением врачей городской инфекционной больнице.

Власти заверили, что они получают необходимое лечение. Все больницы области привели в режим повышенной готовности. Есть план приема пациентов с подозрением на коронавирус, закуплены маски, костюмы и лекарства.

Пассажиры международных рейсов, прилетающие в аэропорт Кемерово, проходят бесконтактное измерение температуры.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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