Первые случаи коронавируса в Сибири зафиксировали в Кемерове

Новости 14.03.2020 18:50 569

У двоих жителей Кемеровской области обнаружен коронавирус. Оба из Кемерова. Еще один человек из Новокузнецка госпитализирован с подозрением. Его диагноз уточняют. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Они находятся под наблюдением врачей городской инфекционной больнице.

Власти заверили, что они получают необходимое лечение. Все больницы области привели в режим повышенной готовности. Есть план приема пациентов с подозрением на коронавирус, закуплены маски, костюмы и лекарства.

Пассажиры международных рейсов, прилетающие в аэропорт Кемерово, проходят бесконтактное измерение температуры.