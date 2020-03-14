Казахстан запретил россиянам въезд по внутреннему паспорту

Новости 14.03.2020 17:50 1190

Казахстан временно запретил гражданам пограничных государств приезжать к ним по внутренним паспортам. Речь идет о России и Киргизии. Причина — распространение коронавируса. Как сообщает МИД Казахстана, остается возможность пересечь границу по загранпаспортам.

Недавно в Казахстане выявили несколько случаев заболевания COVID-2019. Это семейная пара (ездили в Германию) и женщина (была в Италии). После этого государственные власти решили пойти на ряд ограничений.

Как пояснили в ПУ ФСБ по Алтайскому краю, ограничения начнут действовать с 16 марта 2020 года. Граждане России и Киргизии, в настоящее время находящиеся в Казахстане, могут вернуться на родину по тем документам, которые они предъявили при въезде. Прежний режим пересечения границы по внутренним паспортам обещают вернуть после ослабления эпидемии. В Казахстане отменили все массовые мероприятия, студенты перешли на дистанционное обучение.