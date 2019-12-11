Архитектор показал эскиз здания, которое заменит кинотеатр «Искра» в Барнауле

Новости 14.03.2020 16:50 363

Архитекторы продолжают проектирование мультифункционального центра на базе бывшего кинотеатра «Искра». Появились первые резиденты. Предполагается, что здание будет иметь социальную направленность и станет центром притяжения жителей района Индустриального района Барнаула. Такими планами, на своих страницах в соцсетях, поделился архитектор Александр Деринг, который участвует в проектировании.

В нем может появиться новый дворец бракосочетаний. Соответствующий запрос сделало Управление юстиции Алтайского края. ЗАГС такого формата сможет стать настоящим современным залом бракосочетаний с учетом его территориального удобства и современного формата.

По словам застройщика, новый ЗАГС будет состоять из холла-гостиной, банкетного зала, зала торжеств, комнат невесты и жениха, кабинетов сотрудников и архива. Его разместят на первом этаже. ЗАГС получит панорамные окна и 4-метровые потолки. Будет подземная парковка и сквер на площади Жукова.

Пока жители Индустриального района могут заключать браки на улице Сухэ-Батора. Индустриальный — самый большой по численности населения и быстроразвивающийся район Барнаула.