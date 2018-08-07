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Осадки и ветер придут в Алтайский край

Новости
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По данный Алтайского ЦГМС, в крае с 14 по 17 марта ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные, метели, гололедные явления (гололёд, отложение мокрого снега), усиление ветра до 15-20 м/с. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы. В Барнауле также прогнозируют снег, метель, гололедные явления.

Температура воздуха в крае в ближайшие три дня будет варьироваться от - 5 до + 5 градусов ночью и от +3 до +8 днем. В южных районах края возможно потепление до +13. Местами дожди и мокрый снег.

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В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение ЧС и происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, массовые короткие замыкания в частном секторе, обрушением слабозакрепленных конструкций, предупреждают в управлении по делам ГОЧС Барнаула.

В период сильных осадков и ветра рекомендуют воздержаться от прогулок и дальних поездок. Если выезд неизбежен, будьте крайне осторожны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Пешеходов призывают быть внимательнее при переходе дорог: в условиях плохой видимости и гололеда высок риск ДТП.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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