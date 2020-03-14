Почему памятники архитектуры в Барнауле выглядят так плачевно

Новости 14.03.2020 14:50 711

В Барнауле насчитывается наибольшее количество памятников культурно-исторического наследия. Всего в крае их насчитывается 4500. Барнаул динамично развивается в плане строительства, поэтому здесь наиболее актуальны вопросы границ территорий и охранных зон, поскольку наличие культурно-исторических памятников влияет на правила застройки близлежащих территорий.

Краеведы бьют тревогу из-за плачевного состояния памятников зодчества. Старинные особняки разрушаются и в ближайшем будущем горожане могут потерять их навсегда. Историческому наследию Алтайского края не помогает даже охранный статус.