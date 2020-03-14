Власти Алтайского края обсудили распространение коронавируса

Новости 14.03.2020 13:50 1199

Правительство края провело заседание по предупреждению распространения коронавируса под председательством губернатора Виктора Томенко. В нем участвовали представители власти, силовики, медики, ученые и другие.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко сообщила, что пока в Алтайском крае нет случаев похожих на заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19. На всех пунктах пропуска — железнодорожных, автомобильных и в аэропорту Барнаула — организовали санитарно-карантинный контроль. Специалисты проверяют всех гостей Алтайского края.

Как пандемия коронавируса повлияет на Алтайский край Новости 12.03.2020 17:45 Как сообщил региональный министр здравоохранения, край готов к появлению пациентов, инфицированных коронавирусом 1031

По словам Министра здравоохранения края Дмитрия Попова, медики разработали алгоритм своих действий, в случае если они заподозрят кого-то в том, что он заболел новым вирусом. Министр уверяет, что у них есть все необходимое высокотехнологичное оборудование, лекарства, средства защиты.

Под наблюдением в регионе остаются 220 человек, которые посещали неблагополучные страны. На коронавирус проверили 136 человека. Мощности позволяют делать 140 исследований за сутки.

Министр транспорта Александр Дементьев рассказал о разъяснительной работе с представителями транспортной сферы. В первую очередь это касается информирования людей, проведения дезинфекционных обработок транспортных средств, недопущения массового скопления людей на вокзалах — распределения пассажиропотоков, сообщает сайт правительства Алтайского края.

Губернатор поручил проработать механизм закрытия массовых мероприятий: культурных, деловых, спортивных. Действия региональных властей согласовывают с федеральным центром. На встрече отдельно отметили, что многое в этой работе зависит от сознательности самих жителей Алтайского края.