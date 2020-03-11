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В мэрии Барнаула состоится новое назначение

Новости
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Глава Барнаула Вячеслав Франк назначит своим заместителем по экономике финансиста из АлтГУ Марию Кулагину. Документ о ее назначении уже подписан, сообщает ИА «Толк». Кулагина займет место Вячеслава Химочки, который стал министром промышленности.

Кулагина будет отвечать за деятельность комитетов экономразвития и инвестиционной деятельности; по развитию предпринимательства, потребрынку и вопросам труда; муниципального заказа; по финансам, налоговой и кредитной политике; отдале по развитию туризма.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк назначит себе политического заместителя

Мэр Барнаула Вячеслав Франк назначит себе политического заместителя

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Пока Мария Кулагина работает доцентом кафедры «Финансы и кредит» Алтайского государственного университета. Она кандидат экономических наук. Она выпускница кафедры «Экономика и производственный менеджмент» 2004 года.

Также финансовый директор фирмы «Экосоюз», которую возглавляет ее муж Андрей Кулагин. Фирма — подрядчик регоператора «Эко-Комплекс». Отвечает за уборку мусора в Октябрьском и Железнодорожном районах Барнаула.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Страница Марии Кулагиной "Вконтакте"

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