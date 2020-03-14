Составлен рейтинг управляющих организаций Барнаула за 2019 год

Новости 14.03.2020 10:50 269

Сибирская генерирующая компания составила ежегодный рейтинг и антирейтинг управляющих организаций в Барнауле. Список составлен на основе процента оплаты за тепло и горячую воду за 2019 год.

Процент собираемости показывает, долю перечисленных денежных средств в адрес ресурсоснабжающей организации от общего начисления за потребленные ресурсы по теплу и горячей воде.

641 многоквартирный дом выбрали для обслуживания своего имущества компании с высоким уровнем ответственности, процент собираемости по ним достигает 104,4%.

Превышение 100% порога обычно возникает при активизации управляющей организацией работы с должниками.

В число лидеров рейтинга вошли УК «Венета», УК «Квартал» и «Фирма ПЖЭТ-2», ООО "ЦЖКР", которые оплачивают тепло и горячую воду в полном объеме и по сравнению с 2018 годом даже улучшили процент собираемости платежей.

Каждый собственник в праве запросить у своей управляющей организации информацию о состоянии расчетов за тепло, горячую воду. Другая ситуация складывается во взаимоотношениях ресурсовиков и компаний «УК «Ренессанс», УК «Индустриальная», «ЕТРО», УК «ТРЕСТ» и «Управляющая компания «Столица». Суммарно они задолжали за тепло и горячую воду 42,6 млн рублей, а долги накапливали от 4 до 19 месяцев. При этом жители 94-х барнаульских многоэтажек Барнаула доверяют этим организациям управление своими домами.

В отдельный рейтинг выделили ТСЖ города Барнаула. У них в управлении обычно находится всего 1-2 дома, в то время как у управляющих организаций число домов может быть любым.

Лидером стало ТСЖ «Шумакова-51». Противоположенный топ возглавило ТСЖ «КРОВ», показатель которого понизился на 11,4% в сравнении с 2018 годом.