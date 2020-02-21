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Депутат Госдумы посетил Алтайский край и похвалил регион за патриотическое воспитание

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Алтайский край посетил депутат Госдумы, председатель комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Виктор Водолацкий. В Барнауле он провел выездное заседание Совета, в котором участвовали общественники из Московской области, Алтайского края и всей России.

Они изучали лучшие практики в регионах по патриотическому воспитанию, о которых информируют президента России Владимира Путина. На Алтае Водолацкого приятно удивило количество патриотических клубов и центров.

«Я бывал в других регионах, например, в Рязанской, Свердловской областях. Максимум там работает 400-500 таких клубов. А у вас 1145. Это значит, что работа в крае ведут четкую, внятную и понятную работу», - констатировал депутат.

Особенно он отметил патриотические квесты для молодежи, в которых они узнают подвиги солдат и историю родного края.

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«Это здорово — детям и молодым ребятам интересно, - отметил Виктор Водолацкий. - Вашу практику надо переложить на другие регионы и федеральный центр. Это познавательно и самое главное, я понимаю, что через такие программы, в том числе которые работают в Алтайском крае, воспитывается будущее России. И оно в надежных руках».

Еще один положительный пример, на который обратил внимание гость — деятельность Фонда Владимира Шаманова «Защитники Отечества». О работе организации ему рассказал председатель попечительского совета Фонда Артем Шамков.

По словам Водолацкого, фонд поддерживает многие инициативы и имеет федеральное значение:

«Надо делать, чтобы он работал во всех регионах страны, не только в Алтайском крае. Вы не должны его приватизировать, он нужен всем. У вас в крае у первых появилась аллея памяти 6-й роты. Я для себя решил, чтобы в каждом городе, где более 50 000 населения, были такие аллеи».

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Автор: Политсиб.ру

Фото: er-duma.ru

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