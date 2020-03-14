Студенты АлтГПУ разработали практикум по формированию навыков финансовой грамотности у детей, оставшихся без попечения родителей

Новости 13.03.2020 18:30 365

В Алтайском государственном педагогическом университете стартовал практикум по формированию навыков финансовой грамотности у детей, оставшихся без попечения родителей. Цель проекта: формирование у воспитанников центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей знаний, умений, навыков и качеств, необходимых для принятия финансовых решений в повседневной жизни и в процессе взаимодействия с финансовыми институтами.

Торжественное открытие проекта было организованно на базе Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей №3 города Барнаула. Студенты института психологии АлтГПУ представили сказку «Алиса в стране чудес», где главные герои решали сложные жизненные ситуации, в том числе финансовые. По окончанию представления студенты педуниверситета вручили ребятам комплект сувениров проекта и рассказали о перспективах их совместной работы.

Практикум включает теоретический блок, практический блок, основанный на кейс технологии, и дидактическую игру «MoneyLife». В рамках практикума будут затронуты актуальные для молодого поколения темы, касающиеся финансов и операций с ними – кредиты, вклады, ипотека, пенсионные накопления и многое другое.

На протяжении следующего месяца участникам предстоит познакомиться с экономическими терминами и понять мир финансов. Оказывать необходимую поддержку в преодолении всех трудностей на пути освоения финансовой грамотностью будет команда студентов института психологии и педагогики во главе с руководителем проекта, аспирантом АлтГПУ Антоном Логиновым. Мастер-классы и кейсы, лекции и практические задания, обучающие игры – это и многое другое ожидает участников практикума.

Практикум по формированию навыков финансовой грамотности у детей, оставшихся без попечения родителей стал победителем конкурса проектов на международном молодежном управленческом форуме «Алтай. Территория развития» в прошлом году и реализуется при поддержке федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».