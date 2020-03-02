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Молодые барнаульские биатлонисты успешно выступили в Новосибирске

Новости
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11 марта 2020 года в Новосибирске состоялось открытое первенство Новосибирской области по биатлону среди юношей и девушек 2005-2008 годов рождения. На старт вышли 163 спортсмена представляющие 8 команд из 4 регионов. Воспитанники ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» впервые приняли участие в этих соревнованиях и выступили вполне достойно.

София Каврыжникова заняла 1 место в индивидуальной гонке в возрастной группе биатлонистов (2005-2006 г.р.), допустив всего один промах, на 4 огневых рубежах, опередив участницу из Новосибирска на 55 секунд.

Диана Лагно стала бронзовым призером в индивидуальной гонке в возрастной группе биатлонистов (2007-2008 г.р.)

Волков Матвей 2005 г.р. и Егоров Платон 2007 г.р., заняли 4 места в своих возрастных группах, Александр Соснин 2007 г.р. занял 6 место.

В Барнауле прошли Всероссийские соревнования по биатлону среди ветеранов

В Барнауле прошли Всероссийские соревнования по биатлону среди ветеранов

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В Барнауле прошли Всероссийские соревнования по биатлону среди ветеранов

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Андрей Панкратов 2005 г.р. до 4 огневого рубежа уверенно держался в лидерах и претендовал на призовое место, но на последнем рубеже не справился со стрельбой в итоге почетное 5 место.

Барнаульская федерация биатлона выражает благодарность Председателю АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Локтеву Сергею, за оказанную помощь в подготовке и участию в данных соревнованиях. В начале года «Союз ветеранов биатлона Алтая» учредил именные стипендии для перспективных юных биатлонистов, София Каврыжникова и Волков Матвей, входят в число стипендиатов. В скором времени команда Барнаульской федерации биатлона примет участие во Всероссийских соревнованиях по биатлону «Кубок Анны Богалий», где будут претендовать на достойные места.  

На фото: София Каврыжникова, Диана  Лагно и тренер Сергей Ковалев

Сергей Локтев рассказал про предстоящие Всероссийские соревнования по биатлону среди ветеранов

Сергей Локтев рассказал про предстоящие Всероссийские соревнования по биатлону среди ветеранов

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Сергей Локтев рассказал про предстоящие Всероссийские соревнования по биатлону среди ветеранов

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Биатлон АЛТАЙ