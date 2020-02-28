Застройщик пытается отсудить у Фонда имущества Алтайского края участок, на котором строят спорткомплекс

Новости 13.03.2020 17:30 515

В арбитражный суд Алтайского края поступило интересное дело, в котором рассматривается спор за территорию со строящимся спортивным комплексом. Об этом пишет «Алтайский портал недвижимости».

Инициатором спора стала ЗАО «Триумф». Компания подала иск на управление имущественных отношений Алтайского края о признании незаконными решения об отказе в предоставлении в собственность земельного участка. Речь идет о территории общей площадью 5 447 кв. м, которая расположена на улице Горнолыжной, 46.

По данным картотеки суда следует, что рассмотрение уже состоялось, а по итогам была назначена экспертиза, которая поручена ООО «ГрадЭксперт». Компании предстоит установить, является ли площадь земельного участка необходимой и достаточной для эксплуатации расположенных на нем объектов недвижимости: гаража-стоянки, тира, бани, душевой с раздевалкой, беседок, туалетов, а также сетей водопровода, канализации и электроснабжения.

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Итог может быть разный. У ситуации два возможных пути исхода.

При отрицательном выводе, эксперт должен будет указать площадь участка, необходимую и достаточную для нормальной эксплуатации перечисленных объектов недвижимости и коммунальных сетей, принадлежащих ЗАО «Триумф».

В случае положительного заключения, Алтайкрайимущество могут обязать заключить с инвестором договор купли-продажи земли. За экспертизу истец заплатит 30 тысяч рублей. По ее результатам суд рассмотрит дело повторно.

В деле есть еще один спорный момент, а именно начало строительства на участке спортивно-оздоровительного комплекса, куда входят все перечисленные постройки. По данным кадастровой карте, территория находится на балансе публично-правовых образований, относится к землям поселений и предназначена именно для СОК. На сегодняшний день на участке находится объект незавершенного строительства, который занимает 83,4 кв. м общей площади, степень готовности составляет 35%.

Расположение спорткомплекса весьма ожидаемо – в данном микрорайоне сосредоточено множество лыжных баз, санаториев, комплексов отдыха и развлечений на природе. Спорный участок граничит с бором, высотными новостройками, элитными коттеджами, домом престарелых, горбольницей №5, детским психдиспансером и базой «Авальман».