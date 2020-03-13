Дети войны в Алтайском крае будут получать денежные выплаты в юбилейные даты

Жители Алтайского края, относящиеся к категории «детей войны», в честь юбилейной 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 2 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко во время внеочередной сессии АКЗС, передает информационный портал «ТОЛК».
На сегодняшний день в регионе около 130 тысяч человек обладают этим статусом. Глава Алтайского края объяснил, что на выплату могут рассчитывать люди, родившиеся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года.
«Я внес в Алтайское Заксобрание инициативу о том, чтобы предусмотреть детям войны, статус которых определен нашим законом, возможность получить единовременную денежную выплату из краевого бюджета. В этом году она может составить 2 тысячи рублей каждому человеку. Комитет АКЗС по социальной политике инициативу поддержал», – рассказал Томенко журналистам.
Теперь решение о выплате должны будут принимать депутаты АКЗС в рамках ближайшей сессии, которая состоится в конце марта. В случае поддержки со стороны парламента, процесс запустят уже в апреле.
«Если изменения будут приняты нашим Заксобранием, то я немедленно подпишу указ, который устанавливает и размер выплат», –заявил Виктор Томенко.
Стоит отметить, что выплаты будут предоставляться не каждый год, а раз в пять лет, то есть в юбилейные даты.
что не клеется то было написано что Томенко выделит 270 мильон на 130 тысяч детей войны чето не сходится
У нас в Тальменке мои знакомые Валя и Рая 6 марта отметили своё 85-летие, они двойняшки. Дети войны.В этом году они получат по 2 тысячи, а через 5 лет? Доживут ли многие до следующей юбилейной даты, чтобы получить эти 2 тысячи? Очень уж скупые денежные выплаты в Алтайском крае.
Наверное долго спорили, взвешивали все "за" и "против" . Сумма-то огромная! Аж по 2 тысячи!!! А что ж не по 200 рублей? Глядишь и сэкономили бы . Рука-то не дрожала, когда такие деньжищи выделяли?
Я выросла и закончила среднюю школу в Алтайском крае. Отец погиб на войне , нас осталось трое девченок , а сейчас смотрю на фотографию руководителей края и удивляюсь : как могут эти раскормленные люди унижать людей , обещая им выделить из их кормушки какую- то долю копеек , как они говорят в честь юбилея по 2 тысячи рублей . Стыд и позор нашим руководителям , которые считают себя честными , порядочными людьми до такой степени унижать нас !
Аж два раза за день написали....ух и молодцы