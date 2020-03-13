Дети войны в Алтайском крае будут получать денежные выплаты в юбилейные даты

Новости 13.03.2020 14:50 1747

Жители Алтайского края, относящиеся к категории «детей войны», в честь юбилейной 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 2 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко во время внеочередной сессии АКЗС, передает информационный портал «ТОЛК».

На сегодняшний день в регионе около 130 тысяч человек обладают этим статусом. Глава Алтайского края объяснил, что на выплату могут рассчитывать люди, родившиеся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года.

«Я внес в Алтайское Заксобрание инициативу о том, чтобы предусмотреть детям войны, статус которых определен нашим законом, возможность получить единовременную денежную выплату из краевого бюджета. В этом году она может составить 2 тысячи рублей каждому человеку. Комитет АКЗС по социальной политике инициативу поддержал», – рассказал Томенко журналистам.

Теперь решение о выплате должны будут принимать депутаты АКЗС в рамках ближайшей сессии, которая состоится в конце марта. В случае поддержки со стороны парламента, процесс запустят уже в апреле.

«Если изменения будут приняты нашим Заксобранием, то я немедленно подпишу указ, который устанавливает и размер выплат», –заявил Виктор Томенко.

Стоит отметить, что выплаты будут предоставляться не каждый год, а раз в пять лет, то есть в юбилейные даты.