Земельная «амнистия»: почему в Барнауле приостанавливают проверки частного сектора

Новости 13.03.2020 17:00 432

Глава Барнаула Вячеслав Франк рекомендовал приостановить проверки соблюдения красных линий в частном секторе, передает пресс-служба городской администрации.

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Что произошло?

В сентябре 2019 года изменился проект планировки улично-дорожной сети города, после чего выяснилось, что многие домохозяйства частного сектора нарушают границы красных линий. В результате, многие домовладельцы получили административные штрафы. Однако жители выразили свое несогласие с подобным подходом и начали массово обращаться в администрации районов и в мэрию.

Как показывает практика, несовпадение красных линий с фактическими границами земельных участков, на которых стоят дома и вспомогательные постройки, более характерно для той части города, где сохраняется старая частная застройка. Кроме того, под удар попали территории, строительство на которых велось еще в советский период и границы участков оформлялись согласно требованиям того времени.

Правовая «лазейка»

Председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству Дмитрий Русанов указал, что на территориях общего пользования могут быть размещены элементы благоустройства, которые зачастую выходят за пределы земельных участков жителей: декоративные заборы, цветники, палисадники и другое, за исключением объектов капитального и некапитального строительства.

«Для рассмотрения этих вопросов горожане могут обратиться в районные управления по строительству и архитектуре, они будут формировать пакеты документов для рассмотрения вопросов на специальной городской комиссии, в которую входят представители краевых и городских служб и ведомств», - сказал Дмитрий Русанов.

По словам председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Дмитрия Аристова, будут учтены: вид элементов благоустройства, ширина территории общего пользования, структура улично-дорожной сети, а также соблюдение прав третьих лиц.

По нынешним нормативам, ширина территории общего пользования (улица, проезд, переулок, занятые линейными объектами, например, инженерно-техническими сетями), в зависимости от категории улиц и дорог варьируется от 15 метров и более. По факту этот показатель на многих улицах в старом частном секторе не превышает 4 метров.