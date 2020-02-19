Земельная «амнистия»: почему в Барнауле приостанавливают проверки частного сектора

Глава Барнаула Вячеслав Франк рекомендовал приостановить проверки соблюдения красных линий в частном секторе, передает пресс-служба городской администрации.
В сентябре 2019 года изменился проект планировки улично-дорожной сети города, после чего выяснилось, что многие домохозяйства частного сектора нарушают границы красных линий. В результате, многие домовладельцы получили административные штрафы. Однако жители выразили свое несогласие с подобным подходом и начали массово обращаться в администрации районов и в мэрию.
Как показывает практика, несовпадение красных линий с фактическими границами земельных участков, на которых стоят дома и вспомогательные постройки, более характерно для той части города, где сохраняется старая частная застройка. Кроме того, под удар попали территории, строительство на которых велось еще в советский период и границы участков оформлялись согласно требованиям того времени.
Председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству Дмитрий Русанов указал, что на территориях общего пользования могут быть размещены элементы благоустройства, которые зачастую выходят за пределы земельных участков жителей: декоративные заборы, цветники, палисадники и другое, за исключением объектов капитального и некапитального строительства.
«Для рассмотрения этих вопросов горожане могут обратиться в районные управления по строительству и архитектуре, они будут формировать пакеты документов для рассмотрения вопросов на специальной городской комиссии, в которую входят представители краевых и городских служб и ведомств», - сказал Дмитрий Русанов.
По словам председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Дмитрия Аристова, будут учтены: вид элементов благоустройства, ширина территории общего пользования, структура улично-дорожной сети, а также соблюдение прав третьих лиц.
По нынешним нормативам, ширина территории общего пользования (улица, проезд, переулок, занятые линейными объектами, например, инженерно-техническими сетями), в зависимости от категории улиц и дорог варьируется от 15 метров и более. По факту этот показатель на многих улицах в старом частном секторе не превышает 4 метров.
«Главой города Вячеславом Франком поручено рассматривать каждый случай выявленных нарушений границ красных линий в индивидуальном порядке. Дать людям возможность найти пути решения этой проблемы. На это время рекомендовано приостановить проверки, не принимать меры административного воздействия», – сообщил вице-мэр по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин.