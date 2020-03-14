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Единороссы объяснят жителям Алтайского края суть поправок в Конституцию России

Новости
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Во время внеочередной сессии АКЗС, которая прошла 12 марта, большинство депутатов проголосовали за принятие законопроекта об изменениях в Конституцию России. Теперь слово за гражданами. Им предстоит выразить свое мнение в рамках общероссийского голосования, которое состоится 22 апреля.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Голобородько заявил, что для осознанности волеизъявления людей, они должны понимать суть предлагаемых в стране изменений.

«Население должно знать как будет перенастроена система власти, какие ценности станут определяющими. И если эта информация будет донесена объективно, то и результаты голосования будут показательными, в чем, думаю, заинтересованы все», — сказал Голобородько.

Он дал понять, что партия в Алтайском крае намерена провести большой объем разъяснительной работы с гражданами. На сегодняшний день на Региональном совете фракций принято решение, что члены партии проведут сотни встреч с жителями. Однако, по словам депутата, будут применяться и другие формы донесения информации. 

«Очевидно, что Конституция стала конкретнее по ряду значимых направлений. В Основном законе уделено внимание идеологическим основам, социальным гарантиям и совершенствованию механизмов государственного управления. Документ открывает новую страницу в развитии нашей страны, что на сегодняшний день очень важно, — объяснил Денис Александрович.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 22 апреля. Этот день во всей стране станет выходным.

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (2)

1000

Феликс-Эдмундович Дзержинский

Нам оправдания партии жуликов и воров не нужны, запомни голобародька.

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Барнаулец

И чего мы не слышали? Впша песенка спета ЕР. Вперед за своим лидером подальше от власти

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