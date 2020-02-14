Экс-ректор АГМУ Салдан проиграл суд и не вернется в вуз

Новости 13.03.2020 15:30 883

В Барнауле Центральный районный суд вынес решение по делу бывшего ректора АлтГМУ Игоря Салдана. Он требовал, чтобы его восстановили на посту ректора и в должности завкафедрой гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности. Этот пост руководитель занимал на правах совместителя, работая на полставки. Но суд занял сторону медуниверситета и отказал Салдану в удовлетворении его требований, сообщает "Амител".

Весь процесс крутился вокруг больничного листа, который Игорь Салдан успел взять вечером в день увольнения. Любопытно, что документ экс-ректор получил в поликлинике при медуниверситете – так называемом Консультативно-диагностическом центре. Юристы, представляющие интересы вуза, заявили, что Салдан якобы получил сразу два листка нетрудоспособности от двух разных врачей с различными диагнозами. В частности в качестве свидетеля в суд пришла врач, которая как раз и выписала больничный на тот момент еще действующему ректору. Главный аргумент защиты Салдана (его интересы представлял адвокат Эдуард Бауэр) – увольнение незаконно, так как работник находился на больничном.

Умерить аппетит. Игорь Салдан частично отказался от претензий к АГМУ Новости 14.02.2020 18:20 Сам бывший ректор на заседание вновь не пришел 8206

Врач поликлиники АГМУ Ирина Халтурина рассказала, что с ноября 2018 года Салдан периодически приходил на консультации – к кардиологу и терапевту. 20 ноября около 18:00 он пришел на прием (поликлиника работала до 20:00) с жалобами на головную боль и головокружение. Давление у Салдана оказалось повышенным – 180/100, также наблюдались учащенный пульс и тахикардия – по его словам, из-за перенесенного сильного стресса.

Ректору была оказана неотложная помощь, сделана кардиограмма, а затем оформлен листок нетрудоспособности: первый раз до 29 ноября, позже - продлен до 4 декабря. После этого больничный был закрыт.

Самое интересное – документ в самом начале оказался испорчен. Его переделали, для чего по правилам собрали врачебную комиссию. Как можно догадаться, в первой версии больничного оказалась проставлена не та дата: на листке значилось не 20 ноября, а следующий день. В итоге Салдану выдали дубликат.

Игорь Салдан может вернуться в кресло ректора АГМУ? Новости 04.02.2020 14:40 Бывший глава вуза подал очередной иск в суд 7147

Юристы со стороны АГМУ особо подчеркивали: рабочий день административного аппарата вуза (к которому относится и ректор) заканчивается в 18:00. Тем самым ответчики давали понять, что Салдан взял больничный за пределами своего рабочего дня, а значит действовать он должен был уже с 21 ноября, когда ректор потерял должность.

В итоге судья отказала Салдану полностью. Оглашая резолютивную часть, она обратила внимание, что истец пропустил срок для обжалования приказа об увольнении. Все аргументы стороны бывшего руководителя АГМУ признаны судом несостоятельными.

Адвокат Бауэр отказался от комментариев. У Салдана и его юристов есть время подать апелляцию. Тем временем Минздрав России продлил полномочия и.о. ректора АГМУ Ирины Шереметьевой до конца 2020 года.