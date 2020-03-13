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Фоторепортаж: как депутаты Алтайского края принимали поправки в Конституцию России

Новости
2907
11

В четверг, 12 марта, в стенах Алтайского Законодательного Собрания состоялась внеочередная сессия депутатов. Поводом для ее проведения стало опросное голосование по поправкам в Конституцию России.

Отметим, что ранее депутаты Государственной Думы России приняли в третьем окончательном чтении закон об изменениях в Конституции. Все парламентские партии, кроме КПРФ, проголосовали за принятие новых поправок. Коммунисты предпочли воздержаться.

Голосование в АКЗС прошло по похожему сценарию. Глава фракции КПРФ в АКЗС Мария Прусакова раскритиковала предлагаемый пакет поправок и заявила об отказе голосовать за их принятие. В итоге воздержались от голосования пятеро коммунистов и один справоросс Василий Железовский.

Таким образом, большинством голосов поправки в Основной закон были приняты, теперь результаты направят в Совет Федерации России, который изучит результаты со всех регионов и в субботу, 14 марта примет решение. Окончательное слово останется за населением, которому 22 апреля предстоит проголосовать за или против принятия изменений в российскую Конституцию.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

Комментарии (11)

1000

Гость

какие неприятные лица...

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Владимир

позорище

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Гость

Позор на весь мир!!!

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валерий

А как бы опубликовать фотографии этих трех "коммунистов" голосовавших за поправки? Очень хочется при случае в их поганые хари плюнуть!

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213
валерий, не забудь для начала заразиться чем нибудь , что бы зря слюна не пропала. плевок ядом
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Михаил
валерий, коммунисты проголосовали против, читай лучше
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Иван
Михаил, 3 за проголосовало, но стоит добавить то что из партии они уже как 2 года исключены
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Адекватник

Какое окончательное слово за населением? Путин подпишет поправки ДО голосования, оно вообще ни на что не влияет.

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Юрий

Молодцы , народ за поправки - это значит за сохранение целостности и независимости нашей России .

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Семен

Шестерки они и есть шестерки................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Сергей

Главное чтобы мы проголосовали как надо.

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