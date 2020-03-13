Фоторепортаж: как депутаты Алтайского края принимали поправки в Конституцию России

В четверг, 12 марта, в стенах Алтайского Законодательного Собрания состоялась внеочередная сессия депутатов. Поводом для ее проведения стало опросное голосование по поправкам в Конституцию России.
Отметим, что ранее депутаты Государственной Думы России приняли в третьем окончательном чтении закон об изменениях в Конституции. Все парламентские партии, кроме КПРФ, проголосовали за принятие новых поправок. Коммунисты предпочли воздержаться.
Голосование в АКЗС прошло по похожему сценарию. Глава фракции КПРФ в АКЗС Мария Прусакова раскритиковала предлагаемый пакет поправок и заявила об отказе голосовать за их принятие. В итоге воздержались от голосования пятеро коммунистов и один справоросс Василий Железовский.
Таким образом, большинством голосов поправки в Основной закон были приняты, теперь результаты направят в Совет Федерации России, который изучит результаты со всех регионов и в субботу, 14 марта примет решение. Окончательное слово останется за населением, которому 22 апреля предстоит проголосовать за или против принятия изменений в российскую Конституцию.
позорище
Позор на весь мир!!!
А как бы опубликовать фотографии этих трех "коммунистов" голосовавших за поправки? Очень хочется при случае в их поганые хари плюнуть!
Какое окончательное слово за населением? Путин подпишет поправки ДО голосования, оно вообще ни на что не влияет.
Молодцы , народ за поправки - это значит за сохранение целостности и независимости нашей России .
Шестерки они и есть шестерки................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Главное чтобы мы проголосовали как надо.
какие неприятные лица...