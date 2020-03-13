Фоторепортаж: как депутаты Алтайского края принимали поправки в Конституцию России

Новости 13.03.2020 13:30 2907

В четверг, 12 марта, в стенах Алтайского Законодательного Собрания состоялась внеочередная сессия депутатов. Поводом для ее проведения стало опросное голосование по поправкам в Конституцию России.

Отметим, что ранее депутаты Государственной Думы России приняли в третьем окончательном чтении закон об изменениях в Конституции. Все парламентские партии, кроме КПРФ, проголосовали за принятие новых поправок. Коммунисты предпочли воздержаться.

Голосование в АКЗС прошло по похожему сценарию. Глава фракции КПРФ в АКЗС Мария Прусакова раскритиковала предлагаемый пакет поправок и заявила об отказе голосовать за их принятие. В итоге воздержались от голосования пятеро коммунистов и один справоросс Василий Железовский.

Таким образом, большинством голосов поправки в Основной закон были приняты, теперь результаты направят в Совет Федерации России, который изучит результаты со всех регионов и в субботу, 14 марта примет решение. Окончательное слово останется за населением, которому 22 апреля предстоит проголосовать за или против принятия изменений в российскую Конституцию.