Строительство дома на Павловском тракте в Барнауле возобновят

Новости 13.03.2020 12:30 380

В барнаульской мэрии прошла встреча по вопросам завершения эпопеи с долгостроем на Павловском тракте, 291. В ней участвовал новый инвестор Андрей Комяков, силами которого планируют достроить высотку. Также присутствовали глава города Вячеслав Франк, гендиректор «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов и главный инженер Александр Жеребцов, сообщает пресс-центр барнаульской мэрии.

Они обсудили график работ на второй блок-секции дома. Стройку возобновят 17 марта. До этого на объекте побывает комиссия, которая оценит объемы работ и проведет замеры. Дом планируют сдать в июне 2020 года. Это пообещал Андрея Комяков.

Глава города Вячеслав Франк добавил, что администрация будет контролировать график работ и еженедельно встречаться с дольщиками, чтобы оперативного решать возникающие вопросы. Также он отметил, что одновременно с строительством необходимо проводить работы по устранению недочетов в первой блок-секции.

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Напомним, объект начали строить в 2014 году. Заказчиком выступал «Барнаулкапстрой», а печально известная компания «СтройГАЗ» была инвестором и генподрядчиком. Дом оказался в числе объектов, возведение которых фирма заморозила после наступления финансового кризиса. После того, как подрядчик встал на грань банкротства, контракты с ним расторгли.

Дело пошло в гору, когда в 2016 году у дома появился новый застройщик - ООО «Сибресурс».Они представили обновленный проект предполагал наращивание этажности здания и рост площади на 10 тысяч кв. м, что позволило бы выручить больше денег на договорах долевого участия и профинансировать стройку. Проблемный дом должны были сдать сначала в мае 2018 года, затем в ноябре, потом октябре 2019 года, но соврали все сроки. От услуг «Сибресурса» в итоге отказались.

Добавим, что Андрей Комяков — один из крупнейших застройщиков города, владелец компании «Строительная перспектива» и аптечной сети «Губернский лекарь».