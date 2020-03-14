Губернатор поддержал инициативу алтайских эсеров по выплатам «детям войны» ко Дню Победы

Новости 13.03.2020 11:30 433

В преддверии внеочередной сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания, которая прошла в четверг, 12 марта, прошло заседание комитета по социальной политике.

Основной темой стало рассмотрение вопроса о совместной законодательной инициативе комитета и краевого правительства о внесении изменений в региональный закон о «детях войны».

Согласно поправкам, предлагается единовременная выплата всем гражданам данной категории к юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне. С подобной инициативой эсеры неоднократно выступали ранее на всех уровнях представительной власти.

Как рассказал заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Владислав Вакаев, размер выплаты еще предстоит определить. Главное, по его словам, что это будет закон, а не подзаконный акт.

«Законопроект планируется внести на мартовскую сессию АКЗС и рассмотреть его в двух чтениях. Чтобы успеть осуществить выплаты ко Дню Победы. Считаю, что закон нужный, и надеюсь на то, что выплаты со временем станут регулярными не только к юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне, но и ежегодные, и ежемесячные», - пояснил депутат.

Важный момент, что единовременная выплата предполагается всем «детям войны», независимо от того, какими социальными льготами они пользуются.

Стоит расценивать, что данная инициатива стала своеобразным ответом на обращение депутата Государственной Думы, лидера алтайских эсеров Александра Терентьева к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в котором он предложил рассмотреть возможность единовременной выплаты "детям войны" ко Дню Победы.