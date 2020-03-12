Источник: в деле незаконной похоронной службы в Барнауле замешаны полиция, медики, судмедэксперты

Новости 13.03.2020 10:30 505

Сотрудники полиции, «скорой помощи» и судебные медицинские эксперты, по предварительным данным участвовали в преступной схеме незаконного бизнеса «Специализированной похоронной службы», которая работала под прикрытием МУП. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на свои источники.

Сейчас есть информация, что предположительно в преступной схеме замешаны сотрудники полиции, а именно дежурной части, врачи-судмедэксперты, врачи «скорой помощи», - поведал источник.

Он отметил, что сотрудники полиции, при получении сигнала о смерти жителей Барнаула, врачи «скорой помощи», прибывшие на такие вызовы, сразу же информировали о фактах смерти ООО «Сибинтекс». По наводке к родственникам сразу же приезжали похоронные агенты компании и предлагали свои услуги.

Региональный СК и ФСБ России по Алтайскому краю предпочитают не комментировать эту информацию.

Напомним, что ранее стало известно о задержании директора МУП «Специализированной похоронной службы Барнула» и его отца – директора ООО «Сибинтекс». Как стало известно от СК, речь идет о Виталии Иконникове и его отце Евгении Иконникове. По данным следователей, за время своей работы они получили незаконный доход свыше 2 млн рублей.

Их обвиняют в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности. Сейчас известно, что задержанные активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания.